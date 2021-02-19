Возможно снижение котировок нефти к $55/барр. - "Алор Брокер"

Возможно снижение котировок нефти марки Brent сначала к уровню $60 за баррель, а затем и к $55 за баррель, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Нефть марки Brent начала в четверг откат от отметки $65 за баррель. В пятницу утром за "бочку" дают чуть более $63. Поводом для снятия технической и фундаментальной перекупленностей послужили сообщения об ожидаемом уже в субботу потеплении в США. Первой целью снижения нефтяных котировок станет район $60 за баррель, но вполне вероятно, что он будет пробит вниз и котировки устремятся к более справедливой отметке $55 за баррель", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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