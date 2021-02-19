Утренние прогнозы: негативная динамика

В пятницу аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи, вероятно, уйдет ниже 3400 пунктов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи в пятницу уйдет ниже промежуточной поддержки в 3400 пунктов, но это пока не страшно. Важно будет удержать отметку 3300 пунктов, поскольку уход под нее спровоцирует более масштабные распродажи".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Учитывая внешний фон, в пятницу не исключаем сохранения негативной динамики на российском рынке акций . Индекс Мосбиржи способен сместиться в диапазон 3350-3400 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3380-3395 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3370, 3350 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3420, 3440 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется вблизи уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В начале торгов российский рынок акций может продолжить снижение, реагируя на разворот в котировках нефти".

BCS Express (Василий Карпунин): "Среднесрочная картина по индексу Мосбиржи пока растущая, однако в случае просадки ниже 3320-3350 пунктов ситуация изменится в худшую сторону. Важно удержаться выше этих отметок. Внешние факторы в пятницу утром указывают на негативное открытие торгов".