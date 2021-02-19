Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 19 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в четверг после публикации данных о количестве новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе и о строительстве домов в январе. Согласно опубликованным в четверг данным министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. - до 861 тыс. человек. Неделей ранее число обращений составило 848 тыс., а не 793 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 765 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.

Число домов, строительство которых было начато в США в январе, упало на 6% относительно предыдущего месяца и составило 1,58 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре количество новостроек составляло 1,68 млн, а не 1,669 млн, как сообщалось ранее. Средний прогноз аналитиков предполагал снижение числа новостроек в прошлом месяце на 0,7% с объявленного ранее декабрьского уровня, сообщает Trading Economics. Индекс деловой активности Филадельфии в феврале опустился до 23,1 пункта с 26,5 пункта в январе, но превысил ожидания аналитиков на уровне 20 пунктов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в пятницу вслед за рынком акций США. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,74%, причем падение продолжается уже третью сессию подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:52 МСК поднялся на 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:53 МСК поднялся на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 1,3%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться на азиатских торгах в пятницу. Факторы поддержки, связанные с перебоями поставок в США из-за сильных морозов, ослабли, говорят аналитики. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $63,3 за баррель, что на 1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 18 февраля эти контракты подешевели на 0,6% - до $63,93 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $59,78 за баррель, что на 1,22% ниже уровня на закрытие рынка в среду. В четверг фьючерсы снизились в цене на 1% - до $60,52 за баррель.

Давление на нефтяной рынок также оказывают ожидания возможного увеличения добычи странами ОПЕК. Dow Jones сообщил в среду, что Саудовская Аравия, которая добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы. По словам советников властей страны, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце. По данным Bloomberg, экспорт нефти из Ирака вырос в первой половине февраля, даже несмотря на обязательство члена ОПЕК сократить добычу в этом месяце.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 10,991 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,863 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 февраля снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 720,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-16" (+0,99%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,64%) и "РЖД-001P-16R" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001Р-13" (-0,53%), "РЖД-001P-05R" (-0,52%) и "ГТЛК-001Р-16" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) полностью разместила выпуск 3-летних бондов серии БО-П09 на 10,4 млрд рублей. Сбор заявок прошел 11 февраля. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен сначала с 6 до 10 млрд рублей, а в итоге составил 10,4 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,05% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

ООО "ХК Финанс" (SPV-компания Home Credit Group) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей, полностью разместив весь объем. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 7,5% годовых, купоны квартальные. Размещение началось 13 ноября. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,34% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля. Техразмещение запланировано на 20 февраля.

"Сеть дата-центров "Селектел" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01R объемом 3 млрд рублей на уровне 8,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,68% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 18 февраля. Техническое размещение выпуска запланировано на 25 февраля. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 27 января зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) увеличила объем планируемого размещения двух выпусков облигаций с 15 млрд рублей до 17,5 млрд рублей. Компания планирует 19 февраля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 10-летние бонды серии 001P-18 с офертой почти через 3 года объемом 5 млрд рублей и серии 001P-19 объемом до 12,5 млрд рублей (ранее объем составлял до 10 млрд рублей) с офертой через 4 года. Ориентир по доходности - премия 170-180 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации. Техразмещение запланировано на 1 марта.

МСП банк установил финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций 2-й серии с погашением в августе 2022 года объемом до 5 млрд рублей на уровне 100% от номинала. Сбор заявок на облигации прошел 18 февраля. МСП банк разместил 10-летние облигации 2-й серии объемом 5 млрд рублей в августе 2012 года по ставке 9,2% годовых. Ставка текущего купона до погашения выпуска - 6,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,35% годовых. Оферта по выпуску состоялась 15 февраля, однако владельцы облигаций не принесли бумаг к приобретению.

АО "Росагролизинг" планирует 25 февраля провести сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 7 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 200-220 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Техразмещение запланировано на 3 марта, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ООО "СДЭК-Глобал" 25 февраля планирует начать размещение дебютных 6-летних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск начался 12 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет выплачиваться ежеквартально, начиная с 46-го купонного периода. Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 24-го, 36-го, 48-го и 60-го купонных периодов. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 10 млрд рублей. В рамках 50-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 16-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 6,19% годовых. РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых. Ставки последующих купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 3,4% годовых.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) 20 февраля досрочно погасит часть выпусков облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 на 1,533 млрд рублей и 129,849 млн рублей соответственно. Эмитент 18 февраля исполнил оферты на эти суммы. Период предъявления бумаг к выкупу прошел с 11 по 17 февраля. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. Ранее компания уже выставляла несколько оферт на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 и досрочно гасила часть этих выпусков. ПАО "ТрансФин-М" полностью разместило 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале 2020 года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей был размещен в мае 2020 года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%. Ставка текущего купона - 6,15% годовых.