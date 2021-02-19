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19 февраля 2021 года 09:31

Brent - $63,18 за баррель

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться на азиатских торгах в пятницу.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в четверг после публикации данных о количестве новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе и о строительстве домов в январе.

При этом индикатор Dow Jones снизился после обновления рекордных максимумов по итогам трех предыдущих дней торгов.

Согласно опубликованным в четверг данным министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. - до 861 тыс. человек. Неделей ранее число обращений составило 848 тыс., а не 793 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 765 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.

Число домов, строительство которых было начато в США в январе, упало на 6% относительно предыдущего месяца и составило 1,58 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре количество новостроек составляло 1,68 млн, а не 1,669 млн, как сообщалось ранее. Средний прогноз аналитиков предполагал снижение числа новостроек в прошлом месяце на 0,7% с объявленного ранее декабрьского уровня, сообщает Trading Economics.

Индекс деловой активности Филадельфии в феврале опустился до 23,1 пункта с 26,5 пункта в январе, но превысил ожидания аналитиков на уровне 20 пунктов.

Между тем за последнюю неделю ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в США составлял в среднем 77,661 тыс., что на 43% меньше среднего значения двумя неделями ранее, отмечает MarketWatch. Уже 57,4 млн американцев (17% населения) были вакцинированы. Темпы вакцинации в стране составляют 1,61 млн доз в сутки.

В среду президент США Джо Байден обсудил с главами профсоюзов свой план поддержки экономики страны и развития инфраструктуры. Демократы готовят законопроект, включающий предложенные Байденом стимулы, с целью принять его в ближайшие несколько недель.

Трейдеры также оценивали очередную порцию корпоративной отчетности.

Канадский производитель золота Barrick Gold Corp. в четвертом квартале 2020 года сократил чистую прибыль до $685 млн, или $0,39 на акцию, с $882 млн, или $0,5 на акцию, тремя месяцами ранее. Однако скорректированная прибыль составила $0,35 на акцию по сравнению с ожидавшимися аналитиками FactSet $0,31 на акцию. Выручка также превысила прогноз, составив $3,28 млрд. По итогам 2020 года Barrick Gold сократила чистую прибыль до $2,324 млрд с $3,969 млрд. Годовая выручка компании выросла на 30% - до $12,595 млрд. Акции компании подешевели на 2,5% на торгах в Нью-Йорке в четверг.

Стоимость бумаг Walmart Inc. (SPB: WMT) снизилась на 6,5%. Крупнейшая в США компания розничной торговли в четвертом квартале финансового года сократила чистую прибыль до $2,09 млрд, или $0,74 в расчете на акцию, с $4,14 млрд, или $1,45 на акцию, полученных за сопоставимый период предыдущего фингода. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,39 в расчете на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,51 на акцию.

Акции Marriott International (SPB: MAR) Inc. прибавили в цене 0,5%, хотя владелец сети отелей в четвертом квартале получил чистый убыток в $164 млн, или $0,5 на акцию, по сравнению с прибылью в $279 млн, или $0,85 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль составила $0,12 на акцию, как и прогнозировали аналитики. Выручка упала до $2,172 млрд с $5,371 млрд и не оправдала ожиданий аналитиков, которые прогнозировали показатель на уровне $2,408 млрд.

Котировки акций HP Inc. (SPB: HPQ) повысились на 0,5%. Компания назначила Мэри Майерс главным финансовым директором на постоянной основе. Майерс была временно исполняющей обязанности финансового директора с октября 2020 года. Она также сохранит пост главного директора по трансформации, который она занимает с июня, пока HP не найдет ей замену.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 119,68 пункта (0,38%) и составил 31493,34 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 17,36 пункта (0,44%) - до 3913,97 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в пятницу вслед за рынком акций США.

Основные американские индексы опустились по итогам торгов в четверг после публикации данных о росте количества новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе и падении числа новостроек в январе.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 МСК опустился на 0,9%, причем падение продолжается уже третью сессию подряд.

Потребительские цены в Японии в январе сократились на 0,6% в годовом выражении после падения на 1,2% месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1%, по данным Trading Economics.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) уменьшились на 0,6% после падения на 1% в декабре. Консенсус-прогноз предполагал снижение на 0,7%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, рассчитываемый au Jibun Bank, в феврале упал до минимальных за полгода 45,8 пункта по сравнению с 46,1 пункта в первый месяц текущего года. Индикатор зафиксировал снижение по итогам тринадцатого месяца подряд.

Между тем PMI в производственном секторе увеличился до 50,6 пункта с 49,8 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности, индекс превзошел эту отметку впервые с апреля 2019 года.

В число лидеров снижения котировок в пятницу входят акции Sharp Corp. (-7%), железнодорожных операторов Odakyu Electric Railway Co. (-5,4%) и Keisei Electric Railway Co. (-4,5%), а также нефтяной Inpex (-4,2%).

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group торгуются на уровне предыдущего дня.

Капитализация крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing сократилась на 2,4%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,2%.

Между тем акции производителя полупроводников Advantest Corp. прибавили в цене 2,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:52 МСК поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng - уменьшился на 0,3%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже снижается стоимость нефтепроизводителей CNOOC (-3,1%) и China Petroleum & Chemical Corp. (-2,5%), а также банка HSBC (-2,2%) и автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. (-2%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings опустились на 0,4%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. - на 1,8%,производителя электроники Xiaomi Corp. - на 1,6%.

Между тем дорожают бумаги телекоммуникационных China Mobile (+6,2%) и China Unicom (+5,9%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (+1,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:53 МСК поднялся на 0,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 1,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 2,5% и на 3,3% соответственно.

Розничные продажи в Австралии в январе выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца. В последний месяц прошлого года они рухнули на 4,1%. Между тем аналитики в среднем ожидали более значительного подъема - на 2%.

Индекс PMI в сфере услуг страны в феврале снизился до 54,1 пункта по сравнению с 55,8 пункта месяцем ранее, в промышленной отрасли - до 56,6 пункта с 57,2 пункта. Сводный PMI опустился до 54,4 пункта с 56 пунктов в январе.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться на азиатских торгах в пятницу.

Факторы поддержки, связанные с перебоями поставок в США из-за сильных морозов, ослабли, говорят аналитики.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в пятницу составляет $63,18 за баррель, что на $0,75 (1,17%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 18 февраля эти контракты подешевели на $0,41 (0,6%) - до $63,93 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,65 за баррель, что на $0,87 (1,44%) ниже уровня на закрытие рынка в среду. В четверг фьючерсы снизились в цене на $0,62 (1%) - до $60,52 за баррель.

"Трейдеры стремятся фиксировать прибыль перед выходными, что приводит к снижению цен", - сказал сырьевой аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс, которого цитирует S&P Global Platts.

Давление на рынок также оказывают ожидания возможного увеличения добычи странами ОПЕК+, пишет MarketWatch.

На этой неделе цены на нефть поднялись до максимальных уровней с января прошлого года, что может послужить стимулом для ОПЕК+ начать увеличивать добычу с апреля, приводит издание слова Артема Абрамова, который возглавляет отдел сланцевой нефти в Rystad Energy.

Dow Jones сообщил в среду, что Саудовская Аравия, которая добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы. По словам советников властей страны, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце.

Саудовская Аравия в декабре увеличила экспорт нефти на 2,2% относительно предыдущего месяца, при этом добыча незначительно снизилась, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Объем экспорта вырос до 6,495 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,354 млн б/с в ноябре. При этом он был на 11,9% ниже показателя декабря 2019 года.

Ирак в декабре увеличил экспорт нефти на 5,5% относительно предыдущего месяца - до 3,307 млн б/с, добыча выросла на 4,7% и достигла 3,857 млн б/с. Между тем по сравнению с декабрем 2019 года первый показатель упал на 14,7%, а второй - на 15%.

По данным Bloomberg, экспорт нефти из Ирака вырос в первой половине февраля, даже несмотря на обязательство члена ОПЕК сократить добычу в этом месяце.

Сообщения об увеличении добычи в Ираке и надежды на восстановление энергоснабжения в Техасе оказали давление на нефтяные котировки в четверг, говорит старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Однако, по его словам, "бычий тренд на рынке еще далек от своего завершения".

Накануне нефтяной рынок отыграл часть потерь после публикации данных Минэнерго США, которые показали снижение запасов нефти в стране по итогам четвертой недели подряд.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,26 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 672 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,42 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,15 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,48 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,55 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали, что данные министерства энергетики покажут снижение запасов нефти в США на 3,4 млн баррелей. Они также прогнозировали рост запасов бензина на 2,2 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 2,2 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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