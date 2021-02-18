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18 февраля 2021 года 19:42

Рубль вечером ускорил ослабление к доллару и евро на фоне возобновившей снижение нефти

Москва. 18 февраля. Доллар и евро усилили рост на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль ускорил ослабление к бивалютной корзине на фоне возобновившей снижение нефти и негативной динамики внешних рынков.

Курс доллара США составил 74,08 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 36,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,43 руб./EUR1, подорожав на 65,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 49,55 копейки - до 80,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативных сигналов с внешних рынков и возобновившей уменьшение нефти. Большинство мировых фондовых площадок, валюты emerging markets снижаются на фоне фиксации прибыли и уменьшения интереса к риску.

Снижению аппетита инвесторов к риску способствует и рост доходности US Treasuries, а также укрепление доллара к большинству мировых валют. В частности, доходность 10-летних облигаций достигала ранее 1,33%, максимальной отметки с февраля 2020 года, а в целом продолжение этой тенденции может привести к более активному переходу инвесторов в государственные облигации США.

Вышедшая в четверг в США статистика также способствует укреплению защитных активов, в том числе доллара. Число домов, строительство которых было начато в США в январе, упало на 6% относительно предыдущего месяца и составило 1,58 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в декабре количество новостроек составляло 1,68 млн, а не 1,669 млн, как сообщалось ранее. Средний прогноз аналитиков предполагал снижение числа новостроек в прошлом месяце на 0,7% с объявленного ранее декабрьского уровня, сообщает Trading Economics.

Трейдеры продолжают оценивать опубликованный в среду протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС), прошедшего 26-27 января. Протокол показал, что прогнозы руководителей Федрезерва в отношении долгосрочных перспектив американской экономики стали более оптимистичными.

Тем не менее, они не считают возможным, что в обозримом будущем сформируются условия для сокращения Центробанком объема реализуемой им масштабной программы выкупа активов.

В среду президент США Джозеф Байден обсудил с главами профсоюзов свой план поддержки экономики страны и развития инфраструктуры. Демократы готовят законопроект, включающий предложенные Байденом стимулы, с целью принять его в ближайшие несколько недель.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, в четверг рубль продолжил слабеть к доллару и евро, а поводом к его продажам выступила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent не смог удержать позиции выше $65 за баррель, откатившись к концу сессии в район $64 за баррель. "Дополнительное давление на рубль оказывает динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем в четверг демонстрировали снижение. В результате пара "доллар-рубль" сделала шаг к середине диапазона 73-75 руб./$1. На наш взгляд, в ближайшие сессии данный коридор останется актуальным для доллара в отсутствии поводов для существенного направленного движения", - подчеркивает Зварич.

При этом аналитик отмечает довольно слабую реакцию рубля на улучшение ситуации в ценах на нефть. "И если рынок энергоносителей с начала года прибавил порядка 25%, то рубль смог укрепиться к доллару менее чем на 1%. С одной стороны, это говорит о наличии потенциала для укрепления национальной валюты относительно текущих цен на нефть, а с другой, демонстрирует, что в случае ухудшения внешнего фона для рубля он может перейти к резкому ослаблению, так как инвесторы не верят в его перспективы. В этой связи вероятность выхода из текущего диапазона пары "доллар-рубль" вверх выглядит более высокой, чем обновление рублем максимумов года", - говорит Зварич.

Цены на нефть эталонных марок в четверг вечером перешли к снижению на фоне общерыночного уменьшения интереса к риску. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК опустилась на 0,64% - до $63,93 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,88% - до $60,6 за баррель.

"Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру снижались в пределах 0,6%, колеблясь между плюсом и минусом. Котировки в течение торгов достигли очередных максимумов с января прошлого года ($65,14 и $62,29 соответственно), но не спешили идти выше, несмотря на перебои с нефтедобычей в Техасе из-за холодов, а также ожидаемое сокращение запасов в США на прошлой неделе. Рынок остается перегретым, в связи с чем любые потенциальные негативные сигналы будут восприниматься как повод для фиксации прибыли", - говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 февраля на 0,86 копейки, до 73,7755 руб./$1, и уменьшил курс евро на 21,09 копейки, до 88,87 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 8,08 копейки по отношению к среде и составил 73,7237 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 9,46 копейки и составил 73,7776 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 664,262 млн, из которых $709,719 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 954,543 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 14,73 копейки, до 88,8925 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК отступил на 3,15 копейки и составил 89,0233 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR379,065 млн, из которых EUR144,4 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR234,665 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,25% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 4,37% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,65% годовых, ставка на 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 4,82% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 2 б.п. - до 4,88% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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