Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали рост благодаря коррекции базовых процентных ставок

Москва. 18 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали умеренный рост благодаря наметившейся стабилизации ситуации в секторе базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились, за исключением спреда для выпуска "Россия-30".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 17 февраля и составила 115,56% от номинала, что соответствует доходности 1,56% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК также не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,425% от номинала, что соответствует доходности 0,06% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился, составив 150 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 35 базисных пунктов - до 136,14% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,54% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 33 базисных пункта - до 130,44% от номинала (доходность снизилась также на 2 базисных пункта и составила 3,56% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 3,5 базисного пункта - до 115,15% от номинала, что соответствует доходности 1,73% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году - на 4 базисных пункта, до 110,17% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта, до 0,86% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 43 базисных пункта, подорожав до 128,96% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,55% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 9 базисных пунктов, до 114,12% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, до 1,875% годовых).

"Начало сегодняшнего дня для мировых долговых рынков было довольно позитивным благодаря наметившейся коррекции базовых процентных ставок после их активного роста в течение нескольких дней подряд на фоне ожиданий более быстрого выхода мировой экономики на траекторию роста после пандемии и соответствующих опасений роста инфляции. Доходность десятилетних US Treasuries сегодня днем снизилась на 3 базисных пункта по отношению к среде - до 1,27% годовых. Кроме того, поддержку валютным гособлигациям России оказали итоги вчерашних первичных аукционов по размещению ОФЗ, продемонстрировавшие рост спроса на российские долговые бумаги. На этом фоне произошел отскок котировок "длинных" евробондов РФ приблизительно на 1 процентный пункт. Но ближе к вечеру на мировых долговых рынках возобновился рост процентных ставок, как в долларах и евро, так в других валютах. Это привело к тому, что цены отечественных евробондов к вечеру растеряли около половины дневного прироста. При этом в бумагах с погашением до 2029 года изменения котировок в целом были незначительными, так как "короткие" базовые ставки остаются более стабильными и не подвержены такому активному повышению, как "длинные" доходности", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.