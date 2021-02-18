Акции металлургического сектора в 2021 году покажут позитивную динамику, их можно брать за основу при формировании инвестиционных портфелей, отмечается в обзоре "Финама".

"Акции российских металлургов остаются привлекательным объектом для инвестиций. Во-первых, металлургическая отрасль, как и весь сырьевой рынок, находится в фазе подъема. Во-вторых, российские металлургические компании хорошо интегрированы в сырье, имеют выход на экспортные рынки и поддерживаются развитием внутреннего рынка. Они являются бенефициарами реализации национальных инфраструктурных проектов, предполагающих рост спроса на стальную продукцию. Выход на премиальные внешние рынки в сочетании с доступом к дешевой ресурсной базе обеспечивают высокую рентабельность производства", - пишут аналитики "Финама".

В-третьих, их предыдущий инвестиционный цикл, на взгляд экспертов, остался в прошлом, а до следующей большой модернизации есть еще несколько лет. Ведущие российские металлургические компании имеют сейчас чрезвычайно низкую долговую нагрузку. Формируемый свободный денежный поток на 100% ежеквартально направляется ими на дивиденды, благодаря чему удается поддерживать высокую дивидендную доходность акций.

И, в-четвертых, капитализация российских металлургов, по мнению аналитиков "Финама", по основным мультипликаторам фундаментально недооценена относительно зарубежных конкурентов. Поэтому их бумаги можно брать за основу при формировании инвестиционных портфелей. Они надежны, доходны и обладают потенциалом для дальнейшего роста.

"Алюминиевая отрасль может оказаться одним из основных бенефициаров глобального перехода к "зеленой" экономике. Потому что, во-первых, алюминий очень хорошо поддается вторичной переработке без потери свойств и легко впишется в требования к рециркуляции ресурсов. Во-вторых, алюминий производится с использованием большого количества электроэнергии. Для того, чтобы он стал "зеленым", достаточно подключиться к возобновляемым источникам энергии, не особо меняя при этом технологию производства", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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