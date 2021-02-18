ПСБ положительно оценивает долгосрочный потенциал "Магнита" с учетом ожидаемого наращивания финрезультата, усиленной экспансии в регионы и высоких дивидендных выплат, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Людмилы Теличко.

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" опубликовал в четверг стратегию развития до 2025 г. В ней говорится, что компания рассчитывает нарастить рентабельность EBITDA до 8% и поддерживать уровень долговой нагрузки (net debt/EBITDA) на уровне 1,5х.

Эксперт ПСБ напоминает, что итогам 2020 года рентабельность EBITDA составила 7% против 6,1% в 2019 году, а коэффициент net debt/EBITDA опустился до 1,1х с 2,1х годом ранее. Во второй половине 2020 года Магнит начал активно развивать онлайн-продажи. В настоящее время ритейлер выполняет более 8 тыс. заказов в сутки в 86 городах и разрабатывает собственное суперприложение (Super App).

"Приложение будет сочетать в себе как уже имеющуюся программу лояльности, так и различные сервисы - онлайн-заказ в аптеках "Магнита", доставку продуктов. Впоследствии туда может быть интегрирован и платежный сервис MPay, а также другие сервисы, ускоряющие процесс покупок. Магнит планирует сделать акцент на сегмент рынка e-grocery (продажа товаров повседневного спроса через интернет), который, по оценке InfoLine, в 2020 году вырос в 3,6 раза, до 155 млрд рублей. Этот рынок очень быстро растет, несмотря на ограниченное предложение за пределами крупных городов", - отмечает Теличко.

Ключевая цель ритейлера - закрыть основные покупательские миссии, говорится в презентации. Для этого "Магнит" планирует открывать по 1-1,5 тыс. магазинов "у дома" в год, 750-1000 магазинов дрогери и 5-15 супермаркетов и суперсторов. Предполагается, что экспансия "Магнита" будет дополнена точечными сделками M&A, обеспечивающими рост стоимости бизнеса. Также компания планирует увеличить долю собственных торговых марок в структуре продаж до 25% к 2025 году.

Стратегия "Магнита" также предусматривает фокус на высоких дивидендных выплатах, но более четких сигналов относительно будущих платежей и периодичности ритейлер не дал. За 2020г дивиденды выплачивались 2 раза на суммарную величину 402,3 руб. на акцию.

"Мы полагаем, что в 2021 г. Магнит сохранит приверженность щедрых выплат акционерам и ожидаем роста совокупного дивиденда до 430-460 руб. на акцию. Это дает 8-9% доходности к текущей цене, лучший результат в секторе. Мы положительно оцениваем потенциал Магнита в долгосрочном периоде с учетом ожидаемого наращивания финрезультата, усиленной экспансии в регионы и высоких дивидендных выплат. Наш целевой ориентир - 6100 руб./акцию, потенциал роста 19% от текущей цены", - заключает аналитик ПСБ.

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