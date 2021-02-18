Котировки акций Twilio, вероятно, продолжат умеренный рост в ближайшие месяцы - "Фридом Финанс"

Котировки акций Twilio Inc., вероятно, продолжат умеренный рост в ближайшие месяцы, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Акции Twilio Inc. на премаркете торгов в четверг выросли более чем на 10%, констатирует аналитик Валерий Емельянов. "Рынок впечатлен неожиданно позитивным отчетом компании за последний квартал 2020 года: вместо убытка в 8 центов на акцию зафиксирована прибыль в 4 цента. Таким образом, сервис пережил пандемию, не уронив рентабельность ниже нуля", - отмечает он.

Основной фактор, сыгравший в пользу Twilio - рост клиентской базы и объема продаж, полагает емельянов. Число активных аккаунтов увеличилось за последние три месяца 2020 года на 13000 против 8000 в предыдущем квартале. Суммарно на конец декабря Twilio имела базу клиентов в 221000. В итоге выручка поднялась выше прогнозов и составила $548 млн против ожидаемых $455. Рост в годовом выражении - 65%.

"Отчасти позитивный эффект связан с политическим фактором. Спрос на сервисы связи (голосовые, видео и текстовые), для которых Twilio является базовой облачной платформой, вырос в связи с президентскими выборами в США. В условиях карантинных ограничений значительная часть коммуникации перешла в онлайн-каналы. Twilio оценивает долю выручки от разработчиков, связанных с политической индустрией в $23 млн или около 4%. Это сопоставимо с тем, сколько компания зарабатывает на сервисах, заточенных под мессенджер WhatsApp", - пишет эксперт "Фридом Финанс".

"Прогнозы на текущий квартал тем не менее остаются весьма сдержанными. Twilio закладывает убыток до 9 центов на акцию против консенсус-прогноза в 2 цента. Ожидаемая выручка в январе-марте 2021 года составит до $536 млн, аналитики, по данным Refinitiv, в среднем дают оценку в $492 млн. На этом фоне акции Twilio вышли на новый максимум, откуда, вероятно, продолжат более умеренный рост в ближайшие месяцы. При текущих темпах роста бизнеса цена бумаги может удвоиться в текущем году. На более коротком горизонте - до полугода - может быть взята отметка $600 за штуку", - указывает Емельянов.

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