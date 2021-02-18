ПСБ рекомендует держать акции "Газпром нефти" с целью 394 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Газпром нефти" с целью 394 рубля за штуку, говорится в комментарии банка.

Несмотря на снижение финансовых показателей, которые обусловлены падением цен на нефть и спроса на энергоносители, а также масштабными карантинными ограничениями, аналитики ПСБ умеренно положительно оценивают финансовую отчетность "Газпром нефти" по МСФО за IV квартал и весь 2020 год.

"Восстановление мировой экономики и спроса на нефть вкупе с ростом цен окажет поддержку операционным и финансовым показателям компании. С фундаментальной точки зрения, считаем, что "Газпром нефть" в настоящее время справедливо оценена рынком. Мы рекомендуем держать акции компании, целевой уровень - 394 рубля, потенциал роста - 14%", - пишут эксперты.

Также аналитики ПСБ отмечают, что "Газпром нефть" отдает 50% чистой прибыли по МСФО на дивидендные выплаты, соответственно, можно ориентироваться на 12,5 руб./акцию в целом за 2020 год (с учетом промежуточных выплат), что дает доходность 3,6%.

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