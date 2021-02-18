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18 февраля 2021 года 16:01

Рубль днем продолжает дешеветь к доллару и евро на внешнем пессимизме

Москва. 18 февраля. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса к риску и негативной динамики внешних рынков.

Курс доллара США составил 73,72 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 0,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,99 руб./EUR1, подорожав на 22 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 10,3 копейки - до 80,69 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 февраля на 0,86 копейки, до 73,7755 руб./$1, и уменьшил курс евро на 21,09 копейки, до 88,87 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает слабеть к доллару и евро на дневных торгах на фоне негативных сигналов с внешних рынков. Большинство мировых фондовых площадок, валюты emerging markets снижаются на фоне фиксации прибыли и уменьшения интереса к риску. При этом четверг стал первым рабочим днем для бирж Китая после празднования Нового года по лунному календарю, и местные инвесторы также активизировали выход из позиций.

Усилению этих настроений способствует рост доходности US Treasuries и укрепление доллара к большинству мировых валют. В частности, доходность 10-летних облигаций достигала ранее 1,33%, максимальной отметки с февраля 2020 года, а в целом продолжение этой тенденции может привести к более активному переходу инвесторов в государственные облигации США.

Трейдеры оценивают опубликованный ранее протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС), прошедшего 26-27 января. Протокол показал, что прогнозы руководителей Федрезерва в отношении долгосрочных перспектив американской экономики стали более оптимистичными.

Тем не менее, они не считают возможным, что в обозримом будущем сформируются условия для сокращения Центробанком объема реализуемой им масштабной программы выкупа активов.

По словам руководителя учебного центра "Санкт-Петербургской биржи" Павла Пахомова, общая обстановка на середину дня носит умеренно негативный характер, так как участники рынка решили немного откорректировать текущий уровень котировок. "Будет ли давление продавцов нарастать, пока сказать сложно. Рынки глобально не сильно хотят падать, и налицо желание продержаться на достигнутых высоких уровнях хотя бы вплоть до принятия законодателями программы стимулирования Байдена, которая должна быть одобрена со дня на день. Но нервы все же не железные, и поэтому некоторая просадка котировок действительно возможна. Однако пока это не является критичным для общего положения дел", - отмечает Пахомов.

"Несмотря на новые локальные максимумы на рынке энергоносителей, рубль движется в фарватере валют развивающихся стран, которые в четверг преимущественно консолидируются у уровней закрытия предыдущих торгов. В результате пара "доллар-рубль" удерживает позиции в районе 73,7 руб./$1. В дальнейшем возможны попытки перехода рубля к укреплению в случае улучшения отношения инвесторов к рисковым активам. При этом в ближайшие сессии мы ожидаем сохранения американской валютой позиций в диапазоне 73-75 руб./$1, так как инвесторы пока не готовы полноценно отыгрывать в рубле динамику цен на нефть", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Участники внутреннего валютного рынка продолжают отслеживать санкционную тему и в ее контексте арест оппозиционного политика Алексея Навального. Накануне стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей освободить из-под стражи Навального. По словам его адвоката Ольги Михайловой, такое решение "ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить".

"В четверг валюты EM торгуются без единой динамики, пара "доллар-рубль" продолжает торговаться около 73,7 руб./$1. Решение ЕСПЧ может вызвать новую волну обострения санкционной риторики, что окажет локальное негативное влияние на курс рубля и ставки. Но пока дополнительные риски не реализовались, курс будет находиться вблизи 73,5-74 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок в четверг растеряли часть роста первой половины дня и лишь немного увеличились по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на фоне резкого сокращения добычи в США из-за сильных морозов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК поднялась на 0,18% - до $64,48 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,2% - до $61,2 за баррель.

Проблемы с энергоснабжением в некоторых американских штатах перерастают в мировой нефтяной кризис, пишет Bloomberg. Добыча нефти в США сократилась на более чем 4 млн баррелей в сутки (около 40%).

Ранее вызванные погодными условиями перебои были в основном исключительно проблемой США. Теперь они приобрели глобальное значение. Рынки нефти в Европе растут, поскольку трейдеры замещают экспорт из США.

Изначально трейдеры и аналитики ожидали, что сокращение добычи в США будет сохраняться два-три дня. Однако теперь маловероятно, что производство начнет восстанавливаться до выходных. При этом полное возобновление добычи может занять несколько недель.

Помимо этого, крупнейшие в США нефтеперерабатывающие заводы приостановили работу. Объемы нефтепереработки были сокращены по меньшей мере на 3 млн баррелей в сутки. Трейдеры направляют миллионы баррелей дизельного топлива через Атлантический океан в США, что является потенциальным стимулом для европейской нефтеперерабатывающей отрасли.

Инвесторы также ожидают публикации еженедельного отчета Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 12 февраля, упали на 5,8 млн баррелей. По данным API, запасы бензина выросли на 3,9 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,5 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные министерства энергетики покажут снижение запасов нефти в США на 3,4 млн баррелей. Они также прогнозируют рост запасов бензина на 2,2 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 2,2 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в четверг в 20:00 МСК.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,25% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 4,37% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,65% годовых, ставка на 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 4,82% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 2 б.п. - до 4,88% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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