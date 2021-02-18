"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ФСК ЕЭС с целью 0,25 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ФСК ЕЭС" с целью 0,25 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 0,2150 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Если обратить внимание на всю электроэнергетику, то видно, что многие компании после снижения в марте 2020 года так и не восстановились полностью. Постепенно можно делать ставку на компании, которые финансово устойчивы, обладают потенциалом роста по выручке, имеют низкую долговую нагрузку и на балансе имеют большую долю свободных денежных средств. Из таких компаний стоит выделить "ФСК ЕЭС", которая помимо потенциала роста выплачивает высокие дивиденды", - пишут аналитики инвесткомпании.

"С технической точки зрения, бумага торгуется на сильном уровне поддержке. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 0,25 рубля. При покупке на 15% и выставлением стоп-заявки на уровне 0,2150 рубля риск на портфель составит 0,28%", - указывают эксперты "Финама".

"ФСК ЕЭС" - российская энергетическая компания, оказывающая услуги по передаче электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.