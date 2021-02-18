Риски коррекции вниз цены акций "Газпром нефти" увеличатся при преодолении 337 руб. - "Велес Капитал"

Риски коррекции цены акций "Газпром нефти" увеличатся при преодолении вниз поддержки на уровне 337 рублей, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Газпром нефть" отчиталась о сокращении выручки по МСФО по итогам 2020 года на 19,5% при падении чистой прибыли, относящейся к акционерам, на 70,6%, констатирует эксперт. Слабые результаты, по ее мнению, были вызваны динамикой рынка углеводородов и ограничительными мерами в условиях коронавируса.

"С технической точки зрения, акции "Газпром нефти" находятся у максимумов с середины 2020 года, у которых покупатели "стушевались", в том числе ввиду новых долгосрочных пиков нефтяных цен и опасности нисходящей коррекции. В краткосрочной перспективе при преодолении поддержки в 337 рублей увеличатся риски коррекции в район 330 рублей, в то время как среднесрочный восходящий тренд остается актуальным при торговле выше 314 рублей. У текущих уровней новые "лонги" могут не оправдать себя, а потенциал роста оказаться ограниченным пиком июня 2020 года - 366 рублями", - указывает Кожухова.

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