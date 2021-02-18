Индекс S&P 500 проведет торги четверга в диапазоне 3890-3940 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги четверга в диапазоне 3890-3940 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова.

"Технически индекс S&P 500 по-прежнему в восходящем тренде. Верхняя граница этого тренда все так же ограничивает потенциал роста индекса широкого рынка. Накануне "быки" проявили слабость, которая, впрочем, оказалась кратковременной. В краткосрочной перспективе вероятна коррекция или консолидация, так как по индикатору RSI формируется "медвежья" дивергенция вблизи зоны перекупленности", - указывает эксперт.

Мировые фондовые в четверг площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Опубликованные протоколы заседания ФРС, состоявшегося 26-27 января, полностью совпали с ожиданиями инвесторов, отмечает Денисламов. Участники заседания не обсуждали уменьшение программы покупки активов, так как макроэкономические показатели не позволяют пока даже рассматривать такую возможность. Фактор ультрамягкой монетарной политики уже долгое время находится в поле зрения инвесторов, поэтому степень его влияния постепенно уменьшается.

"Позитивные данные по розничным продажам за январь (+5,3% м/м) подтвердили эффективность фискального стимулирования методом прямых выплат населению, - подчеркивает аналитик инвесткомпании. - Обсуждаемый в настоящее время пакет стимулов включает прямые выплаты в объеме $1400, то есть более чем вдвое выше предыдущей субсидии. В связи с этим в апреле и мае можно будет ожидать аналогичного роста потребительских расходов".

По мнению эксперта "Фридом Финанс", в краткосрочной перспективе не исключена коррекция индекса S&P 500, так как резкий рост доходности облигаций и перспективы скорого открытия экономики могут привести к некоторому оттоку капитала из технологического сектора США. Циклические сектора способны выглядеть сильнее рынка.

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