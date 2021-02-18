.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Sber CIB внес изменения в топ иностранных акций на Мосбирже
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в январе снизилось на 2,5% - Росстат
В январе снижение промпроизводства в РФ составило 2,5% после роста на 2,1%, согласно пересмотренным данным, в декабре. Данные оказались слабее ожиданий экономистов
 
Продавцы предупредили о подорожании непродуктовых товаров
Федеральные ритейлеры предупредили, что цены на непродуктовые товары могут вырасти, говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в Минпромторг от 9 февраля. Организация указала, что стоимость контейнерных перевозок из КНР и...
 
Минфин доработает законопроект о накопительной пенсии
В текущем году Минфин России планирует внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе. "Проект федерального закона, предусматривающий возможность формирования гражданами за счет личных...
 
Программа выдачи автокредитов с госсубсидированием забуксовала
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" заявила о приостановке банками выдачи автокредитов по программам с госсубсидированием, "так как лимит ранее направленных средств практически исчерпан", сообщает "Коммерсантъ". Израсходование выделенных...
 
18 февраля 2021 года 12:57

Sber CIB внес изменения в топ иностранных акций на Мосбирже

Activision Blizzard, Alibaba Group Holding Ltd., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Chevron Corp., Exxon Mobil, Facebook Inc., Mastercard Inc., Microsoft Corp., Newmont Corp. и Salesforce.com Inc. вошли в топ иностранных компаний, акции которых торгуются на Московской бирже, говорится в комментарии Sberbank CIB. "Мы заменяем в секторе высоких технологий акции Adobe на акции Alphabet, которые могут демонстрировать опережающую динамику в среднесрочной перспективе за счёт развития рынка облачных технологий (Google Cloud) и восстановления рынка рекламы после ожидаемого окончания пандемии благодаря вакцинации. Мы по-прежнему позитивно оцениваем акции Adobe (выросли на 1%), однако не видим краткосрочных катализаторов роста", - отмечают аналитики инвестбанка. Также эксперты Sber CIB добавили в список акции MasterCard, после того как на прошлой неделе компания заявила, что добавит поддержку операций с некоторыми криптовалютами напрямую через свою сеть на фоне стремительного роста криптовалютного рынка. При этом исключены акции McDonald's (выросли на 3%), которые сохраняют долгосрочные перспективы роста, однако теряют краткосрочный импульс после слабого отчёта за 4К20. Инвестидея по акциям McDonald's по-прежнему актуальна, подчеркивается в комментарии. Топ иностранных акций на Мосбирже:
Название компании Рыночная цена Потенц. рост на 12 мес. Дивид. доходностьна 12 мес.
Activision Blizzard 7 551 руб. 8,5% 0,5%
Alibaba Group Holding Ltd. 19 980 руб. 20,3% -
Alphabet Inc. 157 016 руб. 13,7% -
Amazon.com Inc. 244 095 руб. 22,5% -
Chevron Corp. 7 076 руб. 7,9% 5,5%
Exxon Mobil 3 899 руб. 7,9% 6,6%
Facebook Inc. 20 183 руб. 22,3% -
Mastercard Inc. 24 887 руб. 13,5% 0,5%
Microsoft Corp. 18 016 руб. 14,1% 1,0%
Newmont Corp. 4 204 руб. 33,3% 3,1%
Salesforce.com Inc. 18 271 руб. 11,1% -
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 февраля 2021 года 19:42
Рубль вечером ускорил ослабление к доллару и евро на фоне возобновившей снижение нефти
Москва. 18 февраля. Доллар и евро усилили рост на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль ускорил ослабление к бивалютной корзине на фоне возобновившей снижение нефти и негативной динамики внешних рынков.    читать дальше
.
18 февраля 2021 года 19:37
"ВТБ Капитал Инвестиции" позитивно оценивает перспективы акций Норникеля и ожидает дивдоходность 13%
"ВТБ Капитал Инвестиции" по-прежнему позитивно оценивает перспективы акций "Норильского никеля" и ожидает дивдоходность 13% по итогам 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции "Норникеля" продолжают рост после ожидаемо сильных финансовых результатов за второе полугодие 2020 года....    читать дальше
.
18 февраля 2021 года 19:32
Рынок акций РФ откатился к уровням недельной давности на фоне общемировых распродаж
Москва. 18 февраля. Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение на фоне распродаж на внешних фондовых площадках, не нашедших свежих драйверов для роста, а также из-за наметившейся нисходящей коррекции нефти после ралли; индексы МосБиржи и РТС откатились к уровням недельной давности.    читать дальше
.
18 февраля 2021 года 19:00
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали рост благодаря коррекции базовых процентных ставок
Москва. 18 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали умеренный рост благодаря наметившейся стабилизации ситуации в секторе базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились, за исключением спреда для выпуска "Россия-30".    читать дальше
.
18 февраля 2021 года 18:58
Акции металлургического сектора в 2021 году покажут позитивную динамику
Акции металлургического сектора в 2021 году покажут позитивную динамику, их можно брать за основу при формировании инвестиционных портфелей, отмечается в обзоре "Финама". "Акции российских металлургов остаются привлекательным объектом для инвестиций. Во-первых, металлургическая отрасль, как и весь...    читать дальше
.
18 февраля 2021 года 18:27
ПСБ положительно оценивает долгосрочный потенциал "Магнита"
ПСБ положительно оценивает долгосрочный потенциал "Магнита" с учетом ожидаемого наращивания финрезультата, усиленной экспансии в регионы и высоких дивидендных выплат, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Людмилы Теличко. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит"...    читать дальше
.
18 февраля 2021 года 17:52
Котировки акций Twilio, вероятно, продолжат умеренный рост в ближайшие месяцы - "Фридом Финанс"
Котировки акций Twilio Inc., вероятно, продолжат умеренный рост в ближайшие месяцы, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Акции Twilio Inc. на премаркете торгов в четверг выросли более чем на 10%, констатирует аналитик Валерий Емельянов. "Рынок впечатлен неожиданно...    читать дальше
.
18 февраля 2021 года 17:27
Котировкам золота необходимо удержать уровень $1765/унц. - Saxo Bank
Котировкам золота необходимо удержать уровень $1765 за тройскую унцию, чтобы избежать более глубокой коррекции, считает эксперт Saxo Bank Оле Хансен. "Падение золота в среду продолжилось, поскольку наиболее чувствительный к процентной ставке из всех металлов пытается защитить себя от последнего...    читать дальше
.
18 февраля 2021 года 17:03
ПСБ рекомендует держать акции "Газпром нефти" с целью 394 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Газпром нефти" с целью 394 рубля за штуку, говорится в комментарии банка. Несмотря на снижение финансовых показателей, которые обусловлены падением цен на нефть и спроса на энергоносители, а также масштабными карантинными ограничениями,...    читать дальше
.
18 февраля 2021 года 16:40
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ФСК ЕЭС с целью 0,25 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ФСК ЕЭС" с целью 0,25 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 0,2150 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Если обратить внимание на всю...    читать дальше
.
18 февраля 2021 года 16:16
Вероятно в целом продолжение роста индекса S&P 500 - BCS Express
Вероятно продолжение роста индекса S&P 500, в базовом варианте прогноз предполагает достижение 4000 пунктов без существенных коррекций, говорится в комментарии BCS Express. "Индекс S&P 500 шесть дней подряд консолидируется на максимумах выше отметки 3900 пунктов. Просадки ниже уровня оперативно...    читать дальше
.
18 февраля 2021 года 16:01
Рубль днем продолжает дешеветь к доллару и евро на внешнем пессимизме
Москва. 18 февраля. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса к риску и негативной динамики внешних рынков.    читать дальше
.
18 февраля 2021 года 15:47
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Iridium с целью $53,9
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Iridium Communications Inc. с целью $53,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: выше $49,5, потенциальная доходность: 8,06%, стоп-приказ: $46,43, говорится в комментарии инвестиционной компании. Iridium Communications Inc....    читать дальше
.
18 февраля 2021 года 15:20
Риски коррекции вниз цены акций "Газпром нефти" увеличатся при преодолении 337 руб. - "Велес Капитал"
Риски коррекции цены акций "Газпром нефти" увеличатся при преодолении вниз поддержки на уровне 337 рублей, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Газпром нефть" отчиталась о сокращении выручки по МСФО по итогам 2020 года на 19,5% при падении чистой прибыли,...    читать дальше
.
18 февраля 2021 года 14:21
Индекс S&P 500 проведет торги четверга в диапазоне 3890-3940 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги четверга в диапазоне 3890-3940 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Технически индекс S&P 500 по-прежнему в восходящем тренде. Верхняя граница этого тренда все так же ограничивает потенциал роста индекса широкого рынка....    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.