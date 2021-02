Sber CIB внес изменения в топ иностранных акций на Мосбирже

Название компании Рыночная цена Потенц. рост на 12 мес. Дивид. доходностьна 12 мес. Activision Blizzard 7 551 руб. 8,5% 0,5% Alibaba Group Holding Ltd. 19 980 руб. 20,3% - Alphabet Inc. 157 016 руб. 13,7% - Amazon.com Inc. 244 095 руб. 22,5% - Chevron Corp. 7 076 руб. 7,9% 5,5% Exxon Mobil 3 899 руб. 7,9% 6,6% Facebook Inc. 20 183 руб. 22,3% - Mastercard Inc. 24 887 руб. 13,5% 0,5% Microsoft Corp. 18 016 руб. 14,1% 1,0% Newmont Corp. 4 204 руб. 33,3% 3,1% Salesforce.com Inc. 18 271 руб. 11,1% -

Activision Blizzard, Alibaba Group Holding Ltd., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Chevron Corp., Exxon Mobil, Facebook Inc., Mastercard Inc., Microsoft Corp., Newmont Corp. и Salesforce.com Inc. вошли в топ иностранных компаний, акции которых торгуются на Московской бирже, говорится в комментарии Sberbank CIB. "Мы заменяем в секторе высоких технологий акции Adobe на акции Alphabet, которые могут демонстрировать опережающую динамику в среднесрочной перспективе за счёт развития рынка облачных технологий (Google Cloud) и восстановления рынка рекламы после ожидаемого окончания пандемии благодаря вакцинации. Мы по-прежнему позитивно оцениваем акции Adobe (выросли на 1%), однако не видим краткосрочных катализаторов роста", - отмечают аналитики инвестбанка. Также эксперты Sber CIB добавили в список акции MasterCard, после того как на прошлой неделе компания заявила, что добавит поддержку операций с некоторыми криптовалютами напрямую через свою сеть на фоне стремительного роста криптовалютного рынка. При этом исключены акции McDonald's (выросли на 3%), которые сохраняют долгосрочные перспективы роста, однако теряют краткосрочный импульс после слабого отчёта за 4К20. Инвестидея по акциям McDonald's по-прежнему актуальна, подчеркивается в комментарии. Топ иностранных акций на Мосбирже:Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.