Покупка акций НОВАТЭКа - устойчивая инвестиция в нефтегазовый сектор РФ - Альфа-банк

Покупка акций "НОВАТЭКа" является устойчивой инвестицией в российский нефтегазовый сектор в период волатильности на сырьевых рынках, считают аналитики Альфа-банка.

"В целом мы считаем, что финансовые результаты "НОВАТЭКа" за 4К20 и весь 2020 год, продемонстрировавшие сильную динамику в годовом выражении и устойчивую операционную маржу на протяжении всего 2П20 (рентабельность EBITDA составила 31%), позитивны для акций компании", - отмечают эксперты в обзоре банка.

"НОВАТЭК" прошел сквозь макроэкономический кризис прошлого года увереннее, чем представители традиционного для российского рынка углеводородов направления нефтедобычи и переработки, а также трубопроводного газа, указывают аналитики. Компания доказала свое лидерство по темпам восстановления финансовых показателей в конце 2020 года.

"Учитывая это, мы по-прежнему считаем акции "НОВАТЭКа" устойчивой инвестицией в российский нефтегазовый сектор в период волатильности на сырьевых рынках. Так, по нашим оценкам "НОВАТЭК", вероятно, покажет сильную динамику своих операционных показателей и в 2021 году, несмотря на весьма неопределенные перспективы рынка углеводородов в ближайшие годы", - пишут эксперты Альфа-банка.

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