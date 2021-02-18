Спрос на бумаги циклических компаний окажет поддержку рынку акций РФ в четверг - Альфа-банк

Аппетит к бумагам циклических компаний, вероятно, окажет поддержку российскому рынку акций в четверг, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Распродажи на рынках акций в четверг утром продолжаются, так как инвесторы оценивают высокие доходности US Treasuries и признаки инфляции в США, тогда как администрация Джо Байдена планирует объявить масштабный пакет бюджетных стимулов, а ФРС обещает сохранять ультрамягкую монетарную политику. Инвесторы переходят из акций технологических компаний и историй роста в циклические компании в ожидании "reflation trade". Несмотря на негативный глобальный новостной фон, аппетит к акциям циклических компаний горно-металлургического, нефтегазового и банковского секторов, вероятно, поддержит российский рынок акций сегодня", - пишут аналитики.

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