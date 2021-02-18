Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, но силы "быков" ослабли

Москва. 18 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне очередной волны подъема нефти (Brent протестировала $65 за баррель) из-за резкого сокращения добычи в США в связи с сильными морозами, однако сил "быков" недостаточно из-за негативных сигналов с внешних фондовых площадок; продолжилось ралли к новым вершинам акций ПАО "Белуга групп".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3447,93 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1472,0 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,2%.

Доллар стоит 73,79 рубля (+0,08 рубля), золото - $1780 за унцию (+0,4%).

Подорожали ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,2%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (+2,1%), акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%, "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в IV квартале выросла в 3 раза к III кварталу - до 81,5 млрд руб. По итогам 2020 года чистая прибыль компании по МСФО упала более чем в 3 раза - до 117,7 млрд руб., что, однако, оказалось выше прогнозов на уровне 111,21 млрд рублей.

Подешевели акции "Мосбиржи" (-0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%).

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг весьма противоречивый: нефть и промышленные металлы дорожают, азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Доходности по американским и японским бондам снизились, но все еще остаются условно высокими при текущей денежной политике ФРС и Банка Японии. Утром российский рынок акций отыграл часть потерь предыдущего дня, однако уверенности в дальнейшем росте нет.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, инвесторы более спокойно реагируют на продолжающую дорожать нефть, поскольку понятно, что взлет котировок "черного золота" связан с погодными аномалиями, прежде всего в США. Как только придет небольшое потепление, американские нефтедобытчики будут стремиться компенсировать недополученные объемы.

В целом ситуация на рынке акций РФ выглядит шаткой: внутренних поводов для подъема нет, а любой негатив будет использован для фиксации прибыли. Однако возобновление роста за океаном вполне может отправить индекс МосБиржи на новые исторические максимумы.

В таких условиях среднесрочным инвесторам пока можно сохранять позиции, а спекулянтам ориентироваться на динамику американских фьючерсов, поскольку влияние нефти будет не столь значимым.

Отскочили вверх выступавшие ранее в аутсайдерах акции золотодобытчиков на фоне роста золота, которое развернулось от поддержки $1750 за тройскую унцию. В последние месяцы золото отстает от роста других сырьевых активов. Не исключено, что в этом году произойдет новое ралли в золоте, как это наблюдалось в прошлом году. На долгосрочную перспективу акции золотодобытчиком можно оставлять в портфелях, они послужат хорошей защитой от девальвации рубля, считает Антонов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, ситуация с аномальными морозами в Техасе продолжает усугубляться - Bloomberg сообщает, что уже более 40% американской добычи оказалось приостановлено из-за технологических проблем, связанных с эксплуатацией добывающих и транспортировочных мощностей нефтяной индустрии в условиях нехарактерных для региона температур.

При этом Bloomberg ссылается на анонимные источники в отрасли, а не на официальные данные или какие-то обоснованные расчеты. Reuters приводит аналитические оценки Rystad Energy и Wood Mackenzie, которые оценивают потери добычи гораздо скромнее - на уровне 1-1,2 млн б/с или около 10% от американской добычи.

В целом скачок нефти выглядит спекулятивным. Теоретически, падение добычи в США должно подстегнуть опережающий рост эталонного сорта WTI, что приводит к сужению дисконта к Brent. Но этого не происходит, спред между Brent и WTI остается на уровне выше $3.

По факту, на физическом рынке США может наблюдаться дефицит нефтепродуктов, но не нефти. При этом падение потребления топлива за счет снижения трафика и приостановки предприятий располагает к тому, что сильного отложенного спроса при потеплении можно будет и не увидеть. Это склоняет к мысли о том, что текущий подъем котировок является спекулятивным, и достигнутые уровни не смогут удерживаться долго.

В среду министр нефти Индии призвал ОПЕК+ ослабить ограничения на добычу. По его словам, слишком высокие цены становятся пагубны для спроса в стране. Третий по величине импортер нефти в мире удовлетворяет 84% потребности в топливе за счет закупок нефти из других стран. Розничные цены на бензин на внутреннем рынке Индии достигли рекордных максимумов из-за недавнего скачка нефтяных цен. Предварительные данные по отраслевым продажам показывают, что в первую неделю февраля спрос на бензин и дизельное топливо в Индии ощутимо снизился.

Действительно, в условиях столь высоких цен члены ОПЕК+ могут всерьез задуматься о том, чтобы пересмотреть планы по увеличению добычи. По крайней мере, на неофициальном уровне вероятно снижение дисциплины в исполнении квот, особенно это касается традиционных нарушителей, таких как Ирак и Нигерия. Источники Reuters в ОПЕК+ сообщают о том, что Саудовская Аравия вряд ли будет продлять добровольные сокращения в апреле. Очередная встреча ОПЕК+ ожидается в первых числах марта.

Статистика по запасам нефти от API показала, что запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей по сравнению с прогнозируемыми 2,4 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге снизились на 3 млн баррелей. Статистика оказалась позитивной, что подогревает нефтяные котировки. В четверг в 19:00 МСК будут опубликованы официальные данные по запасам от Минэнерго США.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, инвесторы предпочитают фиксировать прибыль по длинным позициям, что не позволяет рынкам отыгрывать позитивные новости и продолжить восходящую динамику.

В среду поводом для роста могла бы выступить макроэкономическая статистика по розничным продажам в США, а также публикация протоколов январского заседания ФРС, которые подтверждают приверженность американского регулятора мягкой денежной-кредитной политике, готовность сохранять низкие ставки и программу выкупа активов.

Индекс МосБиржи продолжит движение в нижней части диапазона 3400-3500 пунктов. В случае улучшения отношения инвесторов к рисковым активам покупки в ходе торгов могут вернуться в российские бумаги. Несмотря на новые локальные максимумы на рынке нефти, инвесторы все же предпочитают использовать выход российского рынка к историческим максимумам для фиксации прибыли.

В США в среду рынок акций снизился, но Dow Jones (+0,3%) обновил рекордный максимум после выхода протокола январского заседания ФРС.

Протокол показал, что представители руководства регулятора сомневаются в том, что экономика восстановилась в достаточной мере для того, чтобы отказываться от стимулирующих мер в ближайшей перспективе, пишет MarketWatch.

Инвесторы также следили за доходностью US Treasuries, которая продолжила повышаться в среду. Доходность 10-летних облигаций достигла 1,33%, максимальной отметки с февраля 2020 года.

Некоторые эксперты на Уолл-стрит полагают, что рост доходности может привести к тому, что инвесторы будут продавать акции и вкладываться в облигации, а также окажет давление на такие сферы рынка, как технологический сектор, пишет CNBC.

Цены производителей в США (индекс PPI) в январе 2021 года выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным приростом с начала ведения статистики в декабре 2009 года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем - на 0,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты Dow Jones ожидали повышения на 0,5%.

В четверг в Азии также преобладало снижение индексов, за исключением вернувшегося с новогодних праздников Китая (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

На нефтяном рынке цены продолжают подъем на фоне резкого сокращения добычи в США из-за сильных морозов; цена Brent находится почти на $1,3 выше уровня, что отмечался при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $65,11 за баррель (+1,2% и +1,6% в среду), мартовская цена WTI - $61,78 за баррель (+1,1% и +1,8% накануне).

Brent завершила торги в среду выше $65 за баррель впервые с 21 января 2020 года, когда пандемия COVID-19 еще не началась.

Сильные морозы затронули не только штат Техас, но и ряд других штатов, вызвав перебои в энергоснабжении, что повлекло за собой приостановку работы ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий, а также сокращение добычи нефти и газа. Власти Техаса предупредили население, что энергоснабжения не будет до выходных.

В Техасе закрыты нефтеперерабатывающие мощности, производящие около 4 млн баррелей в сутки, также резко упала добыча природного газа. Если неделю назад Техас добывал около 223 млрд кубометров газа в сутки, то в среду, согласно предварительным данным Refinitiv Eikon, этот показатель упал до 53 млрд кубометров. На природный газ приходится половина выработки электроэнергии в Техасе.

Объем добычи нефти в Штатах упал почти на 40%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

Снижение добычи в США составило в общей сложности более 4 млн баррелей в сутки (б/с). При этом сократился спрос на бензин, поскольку из-за сильных морозов многие американцы вынуждены избегать поездок на автомобилях.

Накануне Dow Jones сообщило со ссылкой на советников властей Саудовской Аравии, что страна планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы.

В начале января Саудовская Аравия добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн б/с в феврале-марте, чтобы поддержать цены. Однако теперь, когда нефть торгуется на максимумах более чем за год, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений, и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце, говорят советники саудовских властей.

По их словам, увеличения добычи не произойдет до апреля, учитывая, что страна уже взяла на себя обязательства по ее сокращению до конца марта.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Белуга групп" (+37,4%, до 6104 рубля - новый максимум), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+24,9%), "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+13,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+1,8%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+1,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,7%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+1,5%).

ПАО "Белуга групп" планирует опубликовать финансовые результаты за 2020 год 10-15 марта 2021 года, о чем все заинтересованные лица будут уведомлены заранее. Кроме того, компания извещает акционеров и инвесторов, а также других заинтересованных лиц, что на сегодняшний день нет значимой нераскрытой информации или событий, включая операционные и финансовые результаты, а также возможные M&A-сделки, о которых надлежащим образом компания не уведомила акционеров.

Подешевели акции "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-2,9%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14,34 млрд рублей (из них 2,73 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,609 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,24 млрд рублей - на акции "Норникеля").