Цена нефти, возможно, поднимется к $67/барр. - ПСБ

Цена нефти марки Brent, возможно, поднимется к уровню в $67 за баррель на фоне сокращения добычи в США, предполагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Продолжается рост цен на нефть марки Brent вследствие проблем с добычей в США (из-за аномальных холодов остановлена треть всей добычи - 3,5 млн барр./день, что является историческим рекордом), констатирует аналитик ПСБ. Тем не менее, обращает внимание Крылова, до конца текущей недели ожидается смягчение суровых погодных условий, и добывающие компании постепенно вернутся к работе.

Статистика от API также сыграла в плюс, указывает эксперт банка: запасы сырой нефти снизились на 5,8 млн барр., дистиллятов - на 3,5 млн барр. Запасы бензинов выросли на 3,9 млн барр. В четверг в фокусе будет статистика от Минэнерго США.

"Цена нефти марки Brent на раскручивании темы с сокращением добычи в США может еще продолжить инерционно расти - к $67 за баррель, однако считаем, что градус напряжения стихнет к концу текущей недели", - отмечает Крылова.

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