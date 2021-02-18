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18 февраля 2021 года 10:22
Котировки нефти могут подняться до $66-66,5/барр. в четверг - Sber CIB
Котировки нефти марки Brent могут подняться до уровня $66-66,5 за баррель на торговой сессии в четверг, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Утром в четверг цены на нефть марки Brent превысили $65 за баррель, так как в США из-за холодной погоды продолжается энергетический кризис. По мнению аналитиков Sber CIB, в течение торговой сессии котировки нефти марки Brent могут подняться до $66-66,5 за баррель. В центре внимания рынка в четверг будут данные по запасам углеводородов в США. Также эксперты Sber CIB ожидают, что рубль в четверг будет стабилен в диапазоне 73,7-74 руб./$1. Высокие цены на нефть поддерживают российскую валюту, несмотря на глобальное укрепление доллара на фоне сильной макростатистики из США. Евро может оказаться под давлением, если протокол последнего заседания ЕЦБ укажет на возможность дальнейшего снижения депозитной ставки, которая находится на уровне минус 0,5%, отмечают в инвестбанке. Доходность рублёвых облигаций останется в четверг около текущих уровней, несмотря на некоторое снижение спроса на активы развивающихся стран, отмечают в Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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