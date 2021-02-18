Активная волна распродаж ОФЗ, скорее всего, близка к завершению - BCS Express

Активная волна распродаж российских гособлигаций, скорее всего, близка к завершению, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс ОФЗ (RGBI) в среду вновь снизился, показав седьмую сессию падения подряд, но в течение сессии были попытки разворота тенденции. С учетом благоприятного внешнего фона можно предположить, что активная волна распродаж российских гособлигаций близка к завершению. Помешать этому может лишь соответствующая динамика американских долговых бумаг, однако и там импульс роста в среду начал тормозить", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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