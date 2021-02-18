Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи начнет торги четверга с умеренного повышения

По мнению аналитиков, фондовые индексы РФ в начале торгов четверга подрастут, опираясь на поддержку дорожающей нефти.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В целом ситуация выглядит шаткой. Внутренних поводов для подъема нет, а любой негатив будет использован для фиксации прибыли. Однако возобновление роста за океаном вполне может отправить индекс Мосбиржи на новые исторические максимумы. В таких условиях среднесрочным инвесторам пока можно сохранять позиции, а спекулянтам стоит ориентироваться прежде всего на динамику американских фьючерсов, влияние нефти будет не столь значимым".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 3445-3460 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3430, 3410 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3480, 3500 пунктов. После открытия с некоторым приростом индекс Мосбиржи способен прочно закрепиться на позитивной территории. Этому способствует очередное утреннее обновление долгосрочных максимумов в нефтяных фьючерсах".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Ожидаем нейтрального открытия торгов на российском фондовом рынке, в результате чего индекс Мосбиржи продолжит движение в нижней части диапазона 3400-3500 пунктов. При этом в случае улучшения отношения инвесторов к рисковым активам в ходе торгов покупки могут вернуться в российские бумаги, и наш рынок попытается отыграть часть потерь предыдущей сессии".

BCS Express (Василий Карпунин): "Несмотря на отсутствие уверенности в сохранении текущего уровня цен на нефтяном рынке, сложившаяся ситуация положительна для российского фондового рынка. Акции нефтегазового сектора при таком фоне могут выглядеть лучше рынка. В целом по индексу Мосбиржи техническая картина в среду чуть ухудшилась, однако общий растущий тренд остается актуальным. Пока котировки находятся выше 3350 пунктов, наверху в качестве среднесрочного ориентира, на мой взгляд, выступает область 3600-3620 пунктов. С учетом результатов вечерних торгов среды можно предположить, что открытие по индексу Мосбиржи в четверг пройдет чуть выше уровня закрытия среды".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале сессии российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от ралли нефтяных цен, в связи с чем могут выйти в умеренный плюс. Повышения акций вне нефтегазового сектора, однако, может и не случиться, что будет ограничивать общий рост. Настроения на зарубежных фондовых площадках, скорее, склоняются к коррекционным. По ходу сессии в США будет опубликован очередной блок интересных макроэкономических данных, который даст инвесторам новые поводы для размышлений".