Индекс Мосбиржи, вероятно, откроет торги в четверг небольшим ростом - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, откроет торговую сессию в четверг небольшим ростом, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Несмотря на продолжающую дорожать нефть, российский рынок акций потерял по итогам основной сессии среды почти 1,7%. Таким образом, можно констатировать, что зародившийся повышательный тренд выдохся. Правда, закрытие основных торгов пришлось на пик снижения американских индексов, к концу дня Америка отскочила. В четверг с утра американские фьючерсы торгуются в небольшом минусе, так что нас ждет открытие рынка по индексу Мосбиржи с небольшим ростом", - отмечает главный аналитик Алексей Антонов.

"Отсутствие положительной реакции инвесторов на продолжающую дорожать нефть вызвано тем, что все прекрасно понимают, что взлет котировок "черного золота" связан с погодными аномалиями. Как только придет небольшое потепление, американские нефтедобытчики будут стремиться компенсировать недополученные объемы", - пишет Антонов в своем комментарии.

Лучше рынка в среду выглядели акции Сбербанка и "Норильского Никеля", и это дает основания полагать, что интерес нерезидентов к российским акциям не иссяк, и они своими деньгами также будут оказывать ему поддержку, обращает внимание эксперт "Алор Брокер".

"В целом же ситуация выглядит шаткой. Внутренних поводов для подъема нет, а любой негатив будет использован для фиксации прибыли. Однако возобновление роста за океаном вполне может отправить индекс Мосбиржи на новые исторические максимумы. В таких условиях среднесрочным инвесторам пока можно сохранять позиции, а спекулянтам стоит ориентироваться прежде всего на динамику американских фьючерсов, влияние нефти будет не столь значимым", - указывает Антонов.

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