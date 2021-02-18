Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 18 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились в среду, однако индикатор Dow Jones обновил рекордный максимум по итогам третьих торгов подряд на фоне публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Протокол показал, что представители руководства регулятора сомневаются в том, что экономика восстановилась в достаточной мере для того, чтобы отказываться от стимулирующих мер в ближайшей перспективе. Инвесторы также следили за доходностью US Treasuries, которая продолжила повышаться. Доходность 10-летних облигаций в среду достигла 1,33% годовых, максимальной отметки с февраля 2020 года. Некоторые эксперты на Уолл-стрит полагают, что рост доходности может привести к тому, что инвесторы будут продавать акции и вкладываться в облигации.

Также в центре внимания участников рынка находились отчеты американских компаний и статистические данные. Опубликованные в среду статданные показали, что рост розничных продаж в США в минувшем месяце сильно превысил прогнозы. Розничные продажи в США в январе увеличились на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительный рост - на 1,1%, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в декабре розничные продажи сократились на 1%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее. Объем промышленного производства в США в январе 2021 года увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете ФРС. Эксперты в среднем прогнозировали менее существенный рост - на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в декабре объем промпроизводства повысился на 1,3%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в четверг, торговые площадки материкового Китая возобновили работу после празднования Нового года по лунному календарю. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,12%. Шанхайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК вырос на 1%, гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК снизился на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил всего 0,01%.

В свою очередь нефть продолжает дорожать в четверг на фоне резкого сокращения добычи в США из-за сильных морозов. Сильные морозы затронули не только Техас, но и ряд других штатов, вызвав перебои в энергоснабжении, что повлекло за собой приостановку работы ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий, а также сокращение добычи нефти и газа. Объем добычи нефти в Штатах упал почти на 40%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли. Снижение добычи в США составило в общей сложности более 4 млн баррелей в сутки (б/с). При этом сократился спрос на бензин, поскольку из-за сильных морозов многие американцы вынуждены избегать поездок на автомобилях.

На этом фоне стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $65,05 за баррель, что на 1,1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 17 февраля эти контракты подорожали на 1,6% - до $64,34 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $61,66 за баррель, что на 0,85% выше уровня на закрытие рынка в среду. Накануне эти контракты подорожали на 1,8% - до $61,14 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,693 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,164 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 февраля снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 720,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,8%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,73%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,25%), а в лидерах роста - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,4%), "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+0,32%) и "РЖД-001P-05R" (+0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) полностью разместил 3-летние облигации серии 003Р-04 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок прошел 11 февраля. Первоначально объем размещения составлял 10-15 млрд рублей. В ходе маркетинга ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,4% годовых, ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, при этом объем выпуска был зафиксирован в размере 15 млрд рублей.

КБ "Ренессанс Кредит" полностью разместил 5-летние облигации серии БО-06 объемом 4 млрд рублей с офертой через 3 года. Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,15% годовых.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,15% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,34% годовых. Сбор заявок прошел 17 февраля. Техразмещение запланировано на 20 февраля.

ООО "Боржоми финанс" установило ставку 1-го купона дебютных 5-летних бондов с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей на уровне 7,6% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 7,74% годовых. Сбор заявок прошел 17 февраля. По результатам сбора заявок объем был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 7 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 26 февраля.

ООО "СДЭК-Глобал" установило ставку 1-го купона дебютных 6-летних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей на уровне 9,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет выплачиваться ежеквартально, начиная с 46-го купонного периода. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск начался 12 февраля. Техразмещение запланировано на последнюю неделю февраля. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 10 млрд рублей. В рамках 50-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку 10-19-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 6,25% годовых. Компания разместила 15-летние облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка 1-го купона составила 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставка текущего купона - 7,5% годовых. По бондам 3 марта предстоит оферта.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 5-7-го купонов облигаций серии 001Р-05R на уровне 5,45% годовых. ДОМ.РФ завершил размещение 10-летнего выпуска на 10 млрд рублей в марте 2019 года. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 8,35% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 3 марта.

АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) приобрело в рамках оферты 4 млн 947,721 тыс. облигаций 2-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 98,95% выпуска. Компания разместила 10-летние облигации объемом 5 млрд рублей в феврале 2016 года по ставке 13,1% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставка 11-20-го купонов установлена на уровне 0,01% годовых.

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) 5 марта проведет собрание владельцев облигаций серии БО-01. Лица, которые могут осуществить права по ценным бумагам эмитента, будут определены 24 февраля. Собрание пройдет в форме заочного голосования. На голосование будут вынесены вопросы об увеличении срока обращения бумаг с 3 до 7 лет с даты размещения, об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций в случае его возникновения, о согласии на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по биржевым облигациям новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения и об отказе от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций, в том числе с требованием о признании его банкротом. Процентная ставка по купону будет устанавливаться эмитентом не позднее чем за пять рабочих дней до проведения оферты. Выплата купонов будет осуществляться раз в квартал начиная со второго года с даты официального принятия решения об одобрении реструктуризации, до даты погашения, что составляет 17 купонных периодов. Всего предусмотрено пять оферт с частичным погашением выпуска по номинальной стоимости. Первая оферта на сумму 10 млн рублей, приобретение бондов будет осуществляться эмитентом с марта по апрель 2021 года. Вторая оферта на сумму 100 млн рублей, приобретение биржевых облигаций будет осуществляться с марта по апрель 2022 года. Третья оферта запланирована на ту же сумму и пройдет в те же месяцы 2023 года. Четвертая оферта о приобретении облигаций устанавливается на сумму 200 млн рублей, приобретение будет осуществляться с марта по апрель 2024 года. Еще через год в те же месяцы запланирована пятая оферта, также на сумму 200 млн рублей. Полное погашение выпуска по номинальной стоимости запланировано в период с марта по апрель 2026 года.