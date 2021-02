Американские фондовые индексы преимущественно снизились в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг. Нефть продолжает дорожать в четверг.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились в среду, однако индикатор Dow Jones обновил рекордный максимум по итогам третьих торгов подряд на фоне публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Протокол показал, что представители руководства регулятора сомневаются в том, что экономика восстановилась в достаточной мере для того, чтобы отказываться от стимулирующих мер в ближайшей перспективе, пишет MarketWatch.

Инвесторы также следили за доходностью US Treasuries, которая продолжила повышаться в среду. Доходность 10-летних облигаций достигла 1,33%, максимальной отметки с февраля 2020 года.

Некоторые эксперты на Уолл-стрит полагают, что рост доходности может привести к тому, что инвесторы будут продавать акции и вкладываться в облигации, а также окажет давление на такие сферы рынка, как технологический сектор, пишет CNBC.

Также в центре внимания участников рынка находились отчеты американских компаний и статистические данные.

Опубликованные в среду статданные показали, что рост розничных продаж в США в минувшем месяце сильно превысил прогнозы. Розничные продажи в США в январе увеличились на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительный рост - на 1,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в декабре розничные продажи сократились на 1%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Объем промышленного производства в США в январе 2021 года увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты в среднем прогнозировали менее существенный рост - на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в декабре объем промпроизводства повысился на 1,3%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее.

Цены производителей в США (индекс PPI) в январе 2021 года выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Это максимальные темпы роста с начала ведения статистики в декабре 2009 года.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем - на 0,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты Dow Jones ожидали повышения на 0,5%.

Акции Verizon Communications (SPB: VZ) подорожали на 5,2%. Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) в четвертом квартале приобрела 146,7 млн бумаг компании на сумму около $8,6 млрд.

Также инвестфирма купила 48,5 млн акций Chevron Corp. (SPB: CVX) на $4,1 млрд. Цена бумаг нефтекомпании увеличилась на 3%.

При этом инвесткомпания сократила свой пакет в Apple Inc. (SPB: AAPL) примерно на 6% - до 887 млн акций. Котировки акций производителя iPhone по итогам торгов снизились на 1,8%.

Акции Hilton Worldwide Holdings (SPB: HLT) опустились на 1,9%. Американская гостиничная сеть зафиксировала неожиданный убыток в четвертом квартале 2020 года на фоне негативного влияния пандемии коронавируса на ее бизнес.

Бумаги American International Group (SPB: AIG) Inc. (AIG) подорожали на 2,7%, хотя американский страховщик в четвертом квартале 2020 года зафиксировал чистый убыток из-за потерь, связанных с хеджированием рисков.

Котировки акций Avis Budget Group Inc. снизились на 6,3%. Американская компания, специализирующаяся на прокате автомобилей, зафиксировала чистый убыток по итогам четвертого квартала 2020 года, однако скорректированный убыток и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков.

Цена акций Agilent Technologies (SPB: A) увеличилась на 1,7%. Поставщик решений для научного тестирования и измерений увеличил чистую прибыль в первом квартале 2021 финансового года сильнее прогнозов.

Бумаги CoStar Group (SPB: CSGP) подорожали на 1,15%. Американский поставщик данных и аналитики в сфере коммерческой недвижимости сделал предложение о покупке CoreLogic (SPB: CLGX) примерно за $6,9 млрд. Цена бумаг CoreLogic увеличилась на 0,27%.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 90,27 пункта (0,29%) и составил 31613,02 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 1,26 пункта (0,03%) - до 3931,33 пункта. Nasdaq Composite потерял 82 пункта (0,58%) и составил 13965,49 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг, торговые площадки материкового Китая возобновили работу после празднования Нового года по лунному календарю.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:22 МСК опустился на 0,1%.

Лидерами снижения являются бумаги автопроизводителя Mazda Motor Corp., которые дешевеют на 5,8%. Акции Hino Motors Ltd. опускаются на 5,4%, Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. - на 4,9%.

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group снижаются на 0,2%, производителя полупроводников Advantest Corp. - на 3,3%, тогда как акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing растут на 4,1%.

Шанхайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК вырос на 1%, гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 0,9%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже уменьшается стоимость производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. (-4,8%), девелопера Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. (-4,3%), одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (-4%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings снижаются на 0,1%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. - на 2%. Акции производителя электроники Xiaomi Corp. теряют в цене 1,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК снизился на 0,8%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,01%.

Активное восстановление австралийского рынка труда продолжилось в январе. Число рабочих мест в экономике страны увеличилось в минувшем месяце на 29,1 тыс., при этом рост показателя был зафиксирован четвертый раз подряд.

Уровень безработицы снизился до 6,4% с 6,6% месяцем ранее. Показатель оказался минимальным с апреля, отмечает Trading Economics.

Лидерами роста стали акции крупнейшей в Австралии винодельческой компании Treasury Wine Estates, которые подскочили на 17,5%.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,2% и выросла на 0,02% соответственно.

Нефть продолжает дорожать в четверг на фоне резкого сокращения добычи в США из-за сильных морозов.

Brent завершила торги в среду выше $65 за баррель впервые с 21 января 2020 года, когда пандемия COVID-19 еще не началась.

Сильные морозы затронули не только Техас, но и ряд других штатов, вызвав перебои в энергоснабжении, что повлекло за собой приостановку работы ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий, а также сокращение добычи нефти и газа.

Объем добычи нефти в Штатах упал почти на 40%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в четверг составляет $65,21 за баррель, что на $0,87 (1,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 17 февраля эти контракты подорожали на $0,99 (1,6%) - до $64,34 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $61,81 за баррель, что на $0,67 (1,1%) выше уровня на закрытие рынка в среду. Накануне эти контракты подорожали на $1,09 (1,8%) - до $61,14 за баррель.

Снижение добычи в США составило в общей сложности более 4 млн баррелей в сутки (б/с). При этом сократился спрос на бензин, поскольку из-за сильных морозов многие американцы вынуждены избегать поездок на автомобилях.

"Морозы в США - это "идеальный шторм" для нефтяного рынка, но, вероятно, не единственный катализатор подъема цен к нынешним максимумам, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли. - Поддержку рынку также оказывает ограничение добычи Саудовской Аравией и быстрое сокращение запасов энергоносителей в США".

Накануне Dow Jones сообщило со ссылкой на советников властей Саудовской Аравии, что страна планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы.

В начале января Саудовская Аравия добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, чтобы поддержать цены. Однако теперь, когда нефть торгуется на максимумах более чем за год, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений, и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце, говорят советники саудовских властей.

По их словам, увеличения добычи не произойдет до апреля, учитывая, что страна уже взяла на себя обязательства по ее сокращению до конца марта.