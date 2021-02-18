Возможно краткосрочное укрепление рубля в четверг - "Алор Брокер"

Возможно краткосрочное укрепление курса рубля к доллару на торгах в четверг, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"На малоликвидном рынке Форекс пара доллар/рубль в четверг остается в районе предыдущего закрытия - 73,7 руб./$1. Не исключено, что на открытии торгов мы увидим краткосрочный нисходящий импульс по паре, но отметка 73 руб./$1 остается непроходимым барьером. Валютные трейдеры также осознают, что дорогая нефть - явление очень временное, а платежный баланс России продолжает ухудшаться. Поэтому среднесрочным инвесторам можно рекомендовать открывать длинные позиции по паре доллар/рубль", - указывает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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