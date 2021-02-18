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18 февраля 2021 года 09:23
Возможно краткосрочное укрепление рубля в четверг - "Алор Брокер"
Возможно краткосрочное укрепление курса рубля к доллару на торгах в четверг, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "На малоликвидном рынке Форекс пара доллар/рубль в четверг остается в районе предыдущего закрытия - 73,7 руб./$1. Не исключено, что на открытии торгов мы увидим краткосрочный нисходящий импульс по паре, но отметка 73 руб./$1 остается непроходимым барьером. Валютные трейдеры также осознают, что дорогая нефть - явление очень временное, а платежный баланс России продолжает ухудшаться. Поэтому среднесрочным инвесторам можно рекомендовать открывать длинные позиции по паре доллар/рубль", - указывает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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