Вероятно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг - BCS Express

Вероятно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг, говорится в комментарии BCS Express.

"Несмотря на отсутствие уверенности в сохранении текущего уровня цен на нефтяном рынке, сложившаяся ситуация положительна для российского фондового рынка. Акции нефтегазового сектора при таком фоне могут выглядеть лучше рынка, - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. - В целом по индексу Мосбиржи техническая картина в среду чуть ухудшилась, однако общий растущий тренд остается актуальным. Пока котировки находятся выше 3350 пунктов, наверху в качестве среднесрочного ориентира, на мой взгляд, выступает область 3600-3620 пунктов. С учетом результатов вечерних торгов среды можно предположить, что открытие по индексу Мосбиржи в четверг пройдет чуть выше уровня закрытия среды".

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