Рубль вечером вновь демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро вслед за их движением на Forex

Москва. 17 февраля. Доллар растет, евро дешевеет на "Московской бирже" в среду вечером, рубль немного слабеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с долларом.

Курс доллара США составил 74,05 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 41,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,11 руб./EUR1, подешевев на 17 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 15,04 копейки - до 80,83 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и подрастать к евро вслед за их движением на глобальном рынке. Доллар еще накануне развернулся вверх и начал активно расти к основным мировым валютам, в том числе к евро, благодаря позитивным данным американской статистики, перспективам ускорения инфляции и процессу вакцинации в стране. Большинство валют emerging markets также дешевеют к доллару в среду вечером.

Усилению американской валюты способствует также рост доходности US Treasuries, которая находится на максимальных отметках за год, так как повышение цен на энергоносители и перспектива дополнительных стимулов в США усиливают ожидания роста инфляции, пишет MarketWatch. В частности, накануне доходность 10-летних гособлигаций США достигла 1,3%, что стало максимумом с февраля прошлого года.

Бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса должен объединить все компоненты плана объемом $1,9 трлн, предложенного президентом США Джо Байденом, в один законопроект, голосование по которому пройдет в нижней палате Конгресса до конца этого месяца, сообщают американские СМИ.

Пакет, поддерживаемый спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, включает прямые выплаты в размере $1400 на человека, увеличение налоговых льгот семьям с детьми, финансирование местных властей, а также продление выплаты надбавок к пособиям по безработице до 29 августа и их увеличение до $400 в неделю на человека.

Опубликованные в среду статданные показали, что рост розничных продаж в США в минувшем месяце сильно превысил прогнозы. Розничные продажи в США в январе увеличились на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительный рост - на 1,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в декабре розничные продажи сократились на 1%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Объем промышленного производства в США в январе 2021 года увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты в среднем прогнозировали менее существенный рост - на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в декабре объем промпроизводства повысился на 1,3%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее.

Тем временем, как ранее сообщил президент Байден, его администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna Inc. (SPB: MRNA), так и от Pfizer Inc. (SPB: PFE) - BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля.

В среду он подтвердил, что к концу июля в США будет достаточно доз вакцины против COVID-19, чтобы привить каждого американца. "К концу июля у нас будет более 600 млн доз, достаточно, чтобы вакцинировать каждого американца", - сказал Байден, выступая на мероприятии, организованном телеканалом CNN.

Байден отметил, что когда он вступил в должность, было доступно только 50 млн доз.

Американский президент уверен, что благодаря вакцинам распространение COVID-19 в стране "значительно уменьшится" из-за коллективного иммунитета. "Так что если это сработает таким образом, (. . .) то к следующему Рождеству, я думаю, мы будем находиться в совершенно иных обстоятельствах, чем сегодня", - сказал Байден.

"Через год, я думаю, будет значительно меньше людей, которым придется соблюдать социальную дистанцию, носить маску", - добавил он.

Уже сейчас видно, что прирост новых случаев заражения коронавирусом в США сокращается. На минувшей неделе в стране ежедневного фиксировалось в среднем около 85,9 тыс. новых случаев, что на 41% ниже среднего значения две недели назад.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, неделя началась на позитивной ноте - в понедельник в США был дополнительный выходной, поэтому активность торгов была умеренной, однако по возвращении американских инвесторов доходности американского госдолга продолжили расти, отыгрывая риски ускорения инфляции на фоне восстановления экономики и стимулирующих мер.

"Президент Байден продолжает настаивать на необходимости принятия законопроекта о бюджетном стимулировании именно в предлагаемом объеме $1,9 трлн. Это возможно даже при сопротивлении республиканце в Сенате при использовании специального бюджетного инструмента, который позволит согласовать законопроект простым большинством голосов, которое есть у демократов. Тем временем, представители ФРС в ответ на рост ставок продолжают убеждать инвесторов в необходимости сохранения стимулирующей монетарной политики в течение длительного времени и преувеличенности инфляционных рисков", - подчеркивает Кадулин.

В этих условиях и в отсутствие локальных факторов рубль, по его словам, движется в рамках общих тенденций. "Доллар на фоне роста доходностей американского суверенного долга фронтально укрепляется ко всем мировым валютам. Рубль при этом чувствует себя не хуже других валют EM. Мы ожидаем, что курс будет оставаться внутри диапазона 73,5-74 руб./$1 или вблизи его границ в ближайшие дни", - говорит Кадулин.

По словам ведущего эксперта по международным рынкам компании "БКС Мир инвестиций" Оксаны Холоденко, в фокусе глобальных инвесторов в среду - сообщения из Конгресса, доходности Treasuries и макростатистика. "Рост доходностей Treasuries - фактор риска, настораживающий инвесторов. Ситуация спровоцирована усилением инфляционных ожиданий. Активное монетарное и фискальное стимулирование может привести к росту инфляции. Увеличение рыночных процентных ставок приводит к оттоку средств с рынка акций. При этом инвесторы продолжают надеяться на скорое согласование антикризисного плана в размере $1,9 трлн. Ожидается, что в конце месяца Палата представителей проголосует за единый законопроект", - отмечает Холоденко.

Цены на нефть сократили прирост на торгах в среду на информации Dow Jones о планах увеличения добычи Саудовской Аравией в ближайшие месяцы.

В начале января Саудовская Аравия добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, чтобы поддержать цены. Однако теперь, когда нефть торгуется на максимумах более чем за год, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений, и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце, говорят советники саудовских властей.

По их словам, увеличения добычи не произойдет до апреля, учитывая, что страна уже взяла на себя обязательства по ее сокращению до конца марта.

Источники Dow Jones отмечают, что планы страны могут измениться, если изменятся условия на рынке, и представители Саудовской Аравии еще не сообщали о своих намерениях государствам ОПЕК.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК повысилась на 0,62% - до $63,74 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,4% - до $60,29 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent достигала $64,75 за баррель, WTI - $61,26 за баррель.

Цены на нефть на этой неделе вернулись к уровням января 2020 года - до начала пандемии коронавируса, что связано, в частности, с сокращением добычи в США из-за морозов.

Общий объем добычи нефти в США упал на треть - максимально в истории - на фоне приостановки работы скважин из-за беспрецедентных морозов во всей центральной части страны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

Инвесторы ожидают публикации отчета Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США, который на этой неделе будет опубликован в среду из-за отмечавшегося в понедельник Дня президентов. Данные Минэнерго США будут обнародованы в четверг в 19:00 МСК.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 февраля на 47,74 копейки, до 73,7669 руб./$1, и увеличил курс евро на 13,68 копейки, до 89,0809 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 41,88 копейки по отношению к среде и составил 73,8045 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 37,47 копейки и составил 73,8706 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 811,048 млн, из которых $726,999 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 84,049 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 0,71 копейки, до 89,0408 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 9,79 копейки и составил 89,0789 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR437,675 млн, из которых EUR159,636 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR278,039 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов остались в среду на прежнем уровне, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК немного понизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт", на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 4,23%, 4,38% и 4,65% годовых соответственно. Ставка на срок 3 месяца опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,81% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 3 б.п. - до 4,9% годовых.