Рынок акций РФ в среду растерял весь рост начала недели на фоне общемировых распродаж

Москва. 17 февраля. Рынок акций РФ в среду растерял весь прирост с начала недели на фоне общемировых распродаж на фондовых площадках и наметившейся нисходящей коррекции перегретой нефти (Brent после роста к $64,75 за баррель потеряла в цене $1); индекс МосБиржи опустился ниже 3440 пунктов после утреннего тестирования рубежа 3500 пунктов, при этом выросли вошедшие в индекс MSCI Russia 10/40 ГДР TCS Group.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3436,8 пункта (-1,7%, максимум дня - 3505,19 пункта), индекс РТС - 1462,35 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4%.

Доллар вырос до 74,04 рубля (+0,4 рубля), золото упало до $1774,9 за тройскую унцию (-1,3%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (-3,7%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,1%), "ЛУКОЙЛа" (-3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,9%), "НОВАТЭКа" (-2,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,5%), "Газпрома" (-2,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,9% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%).

Утренний рост АДР Ozon после публикации результатов за IV квартал 2020 года сменился откатом на новостях о планах размещения конвертируемых облигаций.

Маркетплейс Ozon, который в конце прошлого года получил $1,2 млрд по итогам IPO и частного размещения в пользу основных акционеров - АФК "Система" и Baring Vostok, собирается еще раз привлечь крупную сумму на рынке, теперь посредством конвертируемых облигаций. Компания сообщила, что планирует разместить бонды с погашением в 2026 году на сумму около $650 млн, конвертируемые в ADS Ozon с листингом на Nasdaq. Начальная стоимость конвертации будет установлена с премией в размере 40-45% к средней рыночной цене ADS на торгах 17 февраля.

В IV квартале 2020 года Ozon увеличил оборот в 2,4 раза, впервые закончив год с положительным операционным денежным потоком. Оборот Ozon (GMV, gross merchandise value - оборот от продаж с учетом НДС за вычетом возвратов, отмененных заказов и скидок), включая услуги, вырос более чем на 140% и превысил 74 млрд рублей, сообщила компания в среду. По итогам года показатель GMV составил 195 млрд рублей, увеличившись также на 140%. Ozon планирует опубликовать финансовые результаты за 2020 год 30 марта.

Согласно вышедшему в среду отчету "НОВАТЭКа", чистая прибыль компании в IV квартале сократилась на 3% - до 43,8 млрд руб., тогда как рынок ожидал 46 млрд руб.; чистая прибыль за 2020 год составила 67,8 млрд руб. против 865 млрд руб. годом ранее.

По расчетам "Интерфакса", финальные дивиденды "НОВАТЭКа" за 2020 год могут составить 16,01 руб. на акцию, всего за год - 27,83 руб. с учетом уже выплаченных 11,82 руб. за первое полугодие.

Подорожали ГДР TCS Group (+4%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,4%), "Московской биржи" (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%).

Акции "Норникеля" заняли место бумаг "Яндекса" в четверке "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам февральской ребалансировки, как и предполагали аналитики. Результаты были объявлены в ночь на 17 февраля по московскому времени. Таким образом, в настоящее время в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 входят "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Норникель" и Сбербанк. В индекс 10/40 с весом 4,69% также вошли GDR TCS Group, включенные ранее в основной индекс MSCI Russia в ходе февральского пересмотра. Изменения вступят в силу 26 февраля 2021 года после закрытия торгов.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, доллар на Forex укрепился на данных по ускорению процесса массовой вакцинации в США - власти планируют привить каждого американца к июлю текущего года. На этом фоне немного просела нефть, но цены все еще остаются высокими за счет информации о серьезном (на 30%) снижении добычи в США из-за сильных морозов. Общий объем добычи сократился на 3,5 б/с, по-прежнему остановлена часть НПЗ в штате Техас.

Российский рынок акций снизился вслед за мировыми площадками - инвесторы перешли к фиксации прибыли после многодневного ралли. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи останется в коридоре 3400-3500 пунктов, индекс РТС - в рамках 1390-1500 пунктов, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, утром в среду индекс МосБиржи ожидаемо предпринял попытку вновь выйти выше 3500 пунктов, однако недавние максимумы не были достигнуты - рынкам явно мешает беспокойство по поводу растущей доходности американских казначейских обязательств.

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) сообщил о снижении чистой прибыли, относящейся к акционерам, за 2020 год более чем в 12 раз (нормализованная прибыль упала на 31%, до 169 млрд рублей).

Рубль, как и большинство валют развивающихся стран, оказался подвержен давлению растущих доллара и доходностей по американским казначейским обязательствам. Подобный негативный фон предполагал слабые результаты аукционов ОФЗ, однако Минфин все же согласился на более высокую премию. Тем не менее, разрыв между ставкой ЦБ и доходностью ОФЗ продолжает расти. В целом сложившиеся доходности на рынке ОФЗ могут стать интересными для международных инвесторов, когда текущий отскок в долларе и рост доходностей по американским казначейским обязательствам завершится.

Производителям нефти явно понравилось нефтяное ралли. Ирак неохотно согласился сократить поставки азиатским потребителям, включая Индию, дабы компенсировать свое перепроизводство в 2020 году. Кувейтская нефтяная компания также объявила о намерении продлить текущие объемы поставок в Индию до конца апреля, а не марта. В США продолжают оценку ущерба нефтяной индустрии от арктического вторжения в нефтедобывающие штаты. Некоторые эксперты полагают, что на восстановление добычи может потребоваться несколько недель. В Citigroup оценивают общие потери сланцевого производства около 2 млн б/с, а потери за время вынужденного простоя могут составить до 16 млн баррелей. Впрочем, в статистике по запасам можно скорее ждать падения запасов нефтепродуктов, так как около 20% перерабатывающих мощностей США также были остановлены.

Российские индексы акций также испытали проблемы с ростом. По сути, повышение доходностей по 10-летним казначейским обязательствам США до 1,3% резко сократило их реальную отрицательную доходность. Соответственно, если такая динамика продолжится, то защитные инструменты могут оказаться достаточно привлекательными для консервативного капитала, который будет выходить из рисковых активов, считает Кочетков.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), рынки пытаются сохранить оптимистичный настрой в ожидании новостей о процессе принятия мер экономического стимулирования в США. Президент США Джо Байден в специальном шоу на CNN подчеркнул необходимость принятия законопроекта именно в предлагаемом масштабе в $1,9 трлн. Многие республиканцы, такие как Рон Джонсон и Сюзан Коллинс, продолжают поддерживать выделение меньших сумм, и заявления Байдена вновь показывают высокую вероятность принятия законопроекта с использованием специального инструмента бюджетного "примирения" без поддержки республиканской партии. Глава США также высказался относительно вопроса вакцинации населения, если ранее он заявлял о возможности вакцинировать 300 млн американцев к концу июля, то на недавнем выступлении уже обещал, что каждый житель Америки сможет получить вакцину к этому сроку. Любые высказывания относительно темпов борьбы с пандемией поддерживают настроения рынка, живущего ожиданием восстановления экономики.

Глава Минфина США Джанет Йеллен провела виртуальные встречи с европейскими коллегами, в разговоре с президентом ЕЦБ Кристин Лагард Йеллен подчеркнула необходимость сотрудничества двух экономик, выделив процесс восстановления мирового рынка труда и сотрудничество в ключевых финансовых вопросах. Министр финансов США также отметила общие цели, заключающиеся в поддержке мировой финансовой и экономической стабильности, борьбе с изменением климата и пандемией. На дальнейшей встрече с вице-президентом по экономике Еврокомиссии Йеллен заявила о планах более тесного сотрудничества США и ЕС в ближайшие годы, а также предложила продолжить переговоры о международном налогообложении. Подобные встречи - первые шаги в процессе нормализации отношений США с партнерами, анонсированного Байденом, что позитивно для глобальной экономики, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, расписки TCS Group выросли на новостях об их включении в индекс MSCI Russia 10/40, а "Яндекс", как и ожидалось, уступил свое четвертое место в индексе акциям "Норникеля". Акции "РусАла" (38,3 рубля) подскочили до максимумов с января текущего года без конкретных фундаментальных новостей, после чего перешли к закрытию образовавшегося "гэпа" по отношению к максимуму вторника 37,645 руб. Расстояние до указанной отметки, по сути, является потенциалом нисходящей коррекции бумаг, если не станет известно о конкретных причинах роста. В остальном акции пытаются вернуться к среднесрочному повышению, чему не препятствуют технические факторы. При положении выше 36 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика) котировки вполне могут нацелиться на пик декабря прошлого года 40,545 руб., после чего уйти к максимумам с 2018 года (район 43 руб.).

Нефтяные цены 13-месячных максимумов в целом подвержены коррекционным настроениям, которые усилились после новостей о намерении Саудовской Аравии с марта отказаться от одностороннего сокращения нефтедобычи ввиду более высоких цен на нефть.

Индексы МосБиржи и РТС в среду ощутимо просели, указывая на неготовность игроков на повышение продолжать покупки у очередных максимумов. Ближайшими краткосрочными поддержками для индикаторов выступают уровни 3390 и 1430 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В условиях ухода из рисковых активов слабость продолжали ощущать и котировки золота, которые упали к минимуму с ноября прошлого года на фоне роста доходности казначейских облигаций США и укрепления доллара. Во второй половине недели фондовые рынки вполне могут остаться под нисходящим давлением. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3390-3510 пунктов, считает Кожухова.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов также отмечает, что нефть выросла на фоне сохранения холодной погоды в США - с начала недели из-за аномальных холодов в Техасе нефтегазовые предприятия региона столкнулись с перебоями в работах. Проблемы наблюдаются как на стороне предложения, так и на стороне спроса, поскольку морозы сопровождаются отключением электроэнергии, закрытием многих предприятий и снижением автомобильного трафика.

Судя по поступающей информации, проблема будет актуальна чуть дольше, чем ожидалось. Краткосрочно поддержка котировкам сохраняется, но на более длительной дистанции влияние погодного фактора в США уйдет, и котировки могут перейти к коррекции с первичным потенциалом снижения в район отметки $60 за баррель.

Источники Reuters в ОПЕК+ сообщают, что члены сделки, с большой вероятностью, ослабят ограничения добычи в апреле, поскольку рынок выглядит достаточно устойчивым. При этом Саудовская Аравия вряд ли будет продлевать свое добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с после окончания марта. В целом источники агентства отмечают склонность альянса к осторожным действиям, учитывая сохраняющиеся риски на стороне спроса, отмечает Галактионов.

В США во вторник индексы акций завершили торги разнонаправленной динамикой в пределах 0,1-0,3%, обновил максимум Dow Jones (+0,2%) и снизились S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,3%).

В среду в Азии динамика индексов также была смешанной (японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%, в Китае продолжаются новогодние каникулы - биржи возобновят работу в четверг), снижаются Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,3-0,9%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 0,5%).

По данным Минторга США, розничные продажи в январе увеличились на 5,3% (максимум за 7 месяцев) по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали роста на 1-1,1%.

Нефть с появлением игроков из США скорректировалась вниз с годовых максимумов, цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,8 выше уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $63,85 за баррель (+0,8% и +0,1% во вторник), мартовская цена WTI - $60,44 за баррель (+0,7% и +1% накануне).

Скачок цен произошел из-за зимнего шторма в США, в результате которого миллионы людей остались без электричества. Как отмечает S&P Global Platts, сильные морозы в некоторых американских штатах, включая Техас, продолжают негативно влиять на добычу сланцевой нефти и нефтепереработку.

Однако, учитывая временный характер перебоев из-за погодных условий и снижение спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий, которое компенсирует сокращение добычи, сокращение поставок больше не способствует укреплению нефтяных цен.

Аналитики предупреждают, что на фоне роста цен на нефть увеличивается вероятность более быстрого восстановления добычи ОПЕК+, что сократит дефицит поставок, который поддерживает рынок.

Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в ближайшие месяцы, сообщает Dow Jones со ссылкой на советников властей страны. Теперь, когда нефть торгуется на максимумах более чем за год, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце, говорят советники.

Тем временем инвесторы ожидают публикации отчета Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США, который на этой неделе будет опубликован в среду из-за отмечавшегося в понедельник Дня президентов. Данные Минэнерго США будут обнародованы в четверг в 19:00 МСК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-6,2%, до 0,856 рубля), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-5,9%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-5,3%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-4,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,6%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-3,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,1%).

Акции "Энел Россия" откатились к уровням апреля прошлого года после презентации стратегии компании, в которой ожидается снижение прибыли и отсутствуют планы по выплатам дивидендов за 2020 год.

ПАО "Энел Россия" ожидает чистую прибыль по итогам работы в 2020 году на уровне 4,6 млрд руб., что ниже показателя 2019 года почти на 39%. Показатель EBITDA может снизиться с 15,3 млрд руб. в 2019 году до 9,9 млрд руб. по итогам 2020 года. Это ниже не только факта 2019 года, но и прежних планов компании: ранее "Энел Россия" рассчитывала получить прибыль по итогам 2020 года на уровне 6,2 млрд руб., EBITDA - на уровне 11,2 млрд руб. Снижение показателей ожидается и в текущем, 2021 году. Так, прибыль может сократиться до 3 млрд руб., EBITDA - до 7,5 млрд руб.

Кроме того, "Энел Россия" не планирует выплачивать акционерам дивиденды за 2020 год, следует из презентации компании. Объем выплат будет перенесен на 2023 год, когда компания планирует направить акционерам 5,2 млрд руб., а в 2022 году выплаты должны составить 3 млрд руб.

Лидерами роста в среду выступили акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+40%, до 4442 рублей - новый максимум; за последние несколько дней бумаги выросли более чем вдвое), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+6,7%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+3,6%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+2,5%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+2,1% и +4,1%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+1,4%).

В конце декабря прошлого года совладелец, председатель правления компании "Белуга групп" Александр Мечетин сообщил, что компания планирует уточнить дивидендную политику, при этом минимальная планка выплат снижаться не будет.

Кроме того, Мечетин заявил тогда, что "Белуга групп" планирует в течение двух лет для увеличения free float продать в рамках SPO квазиказначейский пакет, который составляет более 20% от капитала компании (сейчас free float составляет менее 20%). По его словам, небольшая доля акций в свободном обращении является серьезным ограничителем для роста капитализации ПАО "Белуга групп".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 105,79 млрд рублей (из них 19,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,49 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 7,24 млрд рублей - на акции "Норникеля").