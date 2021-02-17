Цены евробондов РФ в среду продолжили снижаться на фоне дальнейшего повышения базовых ставок

Москва. 17 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду продолжили умеренно снижаться на фоне дальнейшего повышения базовых процентных ставок, лидерами падения в очередной раз стали "длинные" выпуски. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) были относительно стабильны в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 16 февраля и составила 115,54% от номинала, что соответствует доходности 1,57% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,425% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта, составив 0,065% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 1,5 пункта и составил 150,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 72 базисных пункта - до 135,62% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта и составила 3,565% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 94 базисных пункта - до 129,93% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов и составила 3,59% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 8 базисных пунктов - до 115,11% от номинала, что соответствует доходности 1,74% годовых (рост на 1,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году снизились в цене на 2 базисных пункта, до 110,14% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 0,885% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году упал в цене на 117 базисных пунктов, подешевев до 128,21% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов и составила 3,585% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 4 базисных пункта, до 114,03% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта, составив 1,89% годовых).

"Российские еврооблигации продолжают торговаться в нисходящем тренде на фоне продолжающегося повышения базовых процентных ставок. Так, доходность десятилетних US Treasuries достигла уже отметки 1,3% годовых, а тридцатилетние облигации американского Казначейства торгуются сейчас с доходностью 2,05% годовых, а на пике мы видели даже 2,1% годовых. На этом фоне снижаются в стоимости практически все облигации развивающихся стран, в том числе и России, причем наиболее пострадавшими традиционно выступают "длинные" бумаги. Основной же причиной формирования негативных настроений на мировых долговых рынках являются растущие инфляционные ожидания, и соответственно, "длинный" долг в этой ситуации выглядит наименее привлекательным", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.