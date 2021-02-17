Риском для Ozon может стать обострившаяся конкуренция в онлайн-ритейле РФ - "Фридом Финанс"

Конкуренция в российском онлайн-ритейле нарастает, что может стать риском для Ozon, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка.

"Компания Ozon, основанная в 1998 году как книжный интернет-магазин, стала одним из первых операторов электронной коммерции в России. Последние кварталы Ozon демонстрирует впечатляющие темпы роста, не стал исключением и IV квартал 2020 г. За весь 2020 год (благодаря изменениям в структуре покупок, вызванным пандемией COVID-19) валовая стоимость товаров (GMV), реализованных Ozon, выросла на 140% (195 млрд руб.) год к году, а рост числа заказов составил 132% (73,9 млн). Ozon демонстрирует более быстрый рост за счет увеличения существующей клиентской базы", - пишет Миронюк.

Наиболее важным для будущего компании эксперт считает то, что при устойчивом тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в России, темпы реализации онлайн заказов не снижаются. Это характерно и для начала 2021г, о чем сообщили в компании.

По мнению эксперта "Фридом Финанс", риском для Ozon станет обострившаяся конкуренция в российском онлайн-ритейле. Например, оборот Wildberries в 2020 году в 2 раза больше. Среди конкурентов выделяются "Ситилинк", дочерние компании "Яндекса", Mail.ru Group, Сбербанка. Все инвестируют существенные средства в развитие e-commerce, развивают маркетплейсы.

"Акции Ozon выросли на 116% с момента своего дебюта на Nasdaq, во вторник вечером торги в США закрылись на уровне $65,09, вблизи от рекордного пика в $68,77 продемонстрированного на сессии 9 февраля. На текущих уровнях рыночная капитализация компании составляет около $13,3 млрд. Высокая волатильность была предсказуемой при текущих оценках стоимости компании инвесторами. Ожидаем, что темпы роста показателей Ozon замедлятся во втором квартале 2021г за счёт более высокой базы 2020г, но уровень проникновения услуг электронной коммерции в России по сравнению с другими рынками оставляет потенциал существенного роста компаний сектора", - заключает Миронюк.

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