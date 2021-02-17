Акции "НОВАТЭКа" остаются привлекательной долгосрочной инвестицией - ПСБ

Акции "НОВАТЭКа" остаются привлекательной долгосрочной инвестицией, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) и рекомендуют покупать бумаги компании с таргетом в 1620 руб., говорится в комментарии банка.

"НОВАТЭК" отчитался за IV кв. и весь 2020г без сюрпризов, отмечают эксперты ПСБ. Выручка компании сократилась за год на 17,5% - до 711,8 млрд руб., EBITDA нормализованная - на 15%, до 392 млрд руб. Маржа EBITDA при этом выросла до 55%. Чистая прибыль нормализованная потеряла 31%, составив 169 млрд руб. С учетом эффекта от выбытия долей в "дочках" и СП прибыль, относящаяся к акционерам, составила 67,8 млрд руб. против 865,5 млрд руб. в 2019г.

По мнению экспертов ПСБ, результаты ожидаемы с учетом слабой конъюнктуры всего 2020 г, а заметное сокращение прибыли акционерам обусловлено во многом высокой базой 2019г, когда "НОВАТЭК" отразил прибыль от выбытия доли 40% доли в Арктик СПГ 2 (675 млрд руб.).

"Единственным негативным моментом отчетности считаем снижение свободного денежного потока и ухода его в отрицательную зону, - указывают аналитики ПСБ. - Это было вызвано ростом капитальных затрат на 26% г/г и снижением денежного потока от операционной деятельности в первой половине 2020 г. (на фоне падения цен на углеводороды). Акционеры компании могут рассчитывать на выплату дивидендов за 2020 г. в размере не менее 50% от чистой прибыли нормализованной, согласно политике компании. В конце прошлого года "НОВАТЭК" допускал возможность увеличения выплат, но если исходить из утвержденной базы, то это 27,8 руб./акцию - 2% доходности".

Несмотря на снижение финпоказателей по итогам 2020г, которые обусловлены неблагоприятной макроэкономической ситуацией, эксперты ПСБ считают "НОВАТЭК" интересной компанией для вложений на долгосрочную перспективу: высокая рентабельность, крепкий баланс, четкая стратегия развития.

"НОВАТЭК" не меняет планов нарастить производство до 57-70 млн т СПГ в год к 2027-2030 гг. В фокусе - запуск Арктик СПГ- 2 (с 2023г). По мнению аналитиков ПСБ, отсутствие ввода новых серьезных мощностей СПГ в 2020г (впервые за 10 лет) может создать дефицит на рынке, что сыграет на руку производителям, в том числе "НОВАТЭКу".

"Восстановление цен на газ окажет поддержку финрезультатам компании в 2021 г. Рекомендуем покупать акции "НОВАТЭКа" с таргетом в 1620 руб.", - резюмируют эксперты банка.

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