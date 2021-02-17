Котировки акций PPL сохраняют потенциал роста 18,4% на конец 2021г - "Финам"

Котировки акций PPL Corp. сохраняют потенциал роста 18,4% с учетом дивидендов NTM на конец 2021 года, считает аналитик "Финама" Александр Ковалев.

"Учитывая инвестиционную программу PPL Corp. на 2020-2024 гг. в размере $14 млрд, а также высокие стандарты качества поставок электроэнергии, перманентно подтверждаемые отраслевыми наградами, мы считаем, что PPL недооценена рынком в настоящий момент. С момента нашей последней рекомендации "покупать" (от 24 декабря 2020 года) акции компании подорожали с $26,78 до $28,01 за штуку (+4,59%). По нашим оценкам, на текущий момент котировки акций PPL сохраняют потенциал роста 18,4% с учетом дивидендов NTM на конец 2021 года", - указывает эксперт инвесткомпании.

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