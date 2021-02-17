Рубль днем продолжает дешеветь к доллару и укрепляться к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 17 февраля. Доллар растет, евро дешевеет на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с долларом.

Курс доллара США составил 74,01 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 36,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,25 руб./EUR1, подешевев на 2,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,8 копейки - до 80,86 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 февраля на 47,74 копейки, до 73,7669 руб./$1, и увеличил курс евро на 13,68 копейки, до 89,0809 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем продолжает демонстрировать разнонаправленную динамику к доллару и евро вслед за их движением на глобальном рынке. Доллар еще накануне развернулся вверх и начал активно расти к основным мировым валютам, в том числе к евро, благодаря позитивным данным американской статистики и ускорению процесса вакцинации в стране. Большинство валют emerging markets также дешевеют к доллару в среду днем.

Усилению американской валюты способствует также рост доходности US Treasuries, которая находится на максимальных отметках за год, так как повышение цен на энергоносители и перспектива дополнительных стимулов в США усиливают ожидания роста инфляции, пишет MarketWatch. В частности, накануне доходность 10-летних гособлигаций США достигла 1,3%, что стало максимумом с февраля прошлого года.

Бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса должен объединить все компоненты плана объемом $1,9 трлн, предложенного президентом США Джо Байденом, в один законопроект, голосование по которому пройдет в нижней палате Конгресса до конца этого месяца, сообщают американские СМИ.

Пакет, поддерживаемый спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, включает прямые выплаты в размере $1400 на человека, увеличение налоговых льгот семьям с детьми, финансирование местных властей, а также продление выплаты надбавок к пособиям по безработице до 29 августа и их увеличение до $400 в неделю на человека.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос на 8,6 пункта - значительно больше прогнозов рынка. Значение индикатора составило 12,1 пункта по сравнению с 3,5 пункта в январе, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Это максимальный уровень с июля 2020 года. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали подъем показателя до 5,9 пункта.

Как ранее сообщил Байден, администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna Inc. (SPB: MRNA), так и от Pfizer Inc. (SPB: PFE) - BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля.

В среду он подтвердил, что к концу июля в США будет достаточно доз вакцины против COVID-19, чтобы привить каждого американца. "К концу июля у нас будет более 600 млн доз, достаточно, чтобы вакцинировать каждого американца", - сказал Байден, выступая на мероприятии, организованном телеканалом CNN.

Байден отметил, что когда он вступил в должность, было доступно только 50 млн доз.

Американский президент уверен, что благодаря вакцинам распространение COVID-19 в стране "значительно уменьшится" из-за коллективного иммунитета. "Так что если это сработает таким образом, (. . .) то к следующему Рождеству, я думаю, мы будем находиться в совершенно иных обстоятельствах, чем сегодня", - сказал Байден.

"Через год, я думаю, будет значительно меньше людей, которым придется соблюдать социальную дистанцию, носить маску", - добавил он.

Уже сейчас видно, что прирост новых случаев заражения коронавирусом в США сокращается. На минувшей неделе в стране ежедневного фиксировалось в среднем около 85,9 тыс. новых случаев, что на 41% ниже среднего значения две недели назад.

"В среду валюты EM слабеют, за доллар дают 74 рубля. Внешний геополитический фон для рубля нейтрален - заявления о необходимости новых санкций стихли, более того, госсекретарь США отметил желание более тесно работать с Россией в ключевых вопросах, несмотря на существующие разногласия. Поэтому российская валюта движется в рамках общего тренда восстановления позиций доллара на глобальном рынке. Стабилизация курса вблизи диапазона 73,5-74 руб./$1 в ближайшие дни выглядит обоснованной", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Резкий разворот котировок доллара во вторник ударил по всем ЕМ валютам, причем вчерашнее снижение рубля на 0,4% выглядело на этом фоне вполне умеренным. Неопределенность развития глобальных тенденций и поведение нерезидентов на рынке ОФЗ будут оставаться основными краткосрочными рисками для российской валюты. Локальные факторы в виде предстоящих налоговых выплат и улучшения платежного баланса должны оказывать поддержку. Стабильно высокими остаются и цены на нефть. Поэтому рассчитываем, что рубль сможет удержаться в диапазоне 73-74 руб./$1", - отмечает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают повышаться из-за зимнего шторма в США, в результате которого миллионы людей остались без электричества. Как отмечает S&P Global Platts, сильные морозы в некоторых американских штатах, включая Техас, продолжают негативно влиять на добычу сланцевой нефти и нефтепереработку.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК повысилась на 1,23% - до $64,13 за баррель. По итогам торгов 16 февраля эти контракты обновили 13-месячный максимум, подорожав на 0,1% - до $63,35 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1% - до $60,65 за баррель. Во вторник контракты подорожали на 1%, до $60,05 за баррель, впервые с января 2020 года превысив отметку $60 за баррель.

Кроме того, нефтяной рынок испытывает поддержку благодаря прогнозам улучшения спроса на фоне спада пандемии, ожиданиям новых мер поддержки американской экономики и сокращению добычи странами ОПЕК+.

Инвесторы ожидают публикации отчета Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США, который на этой неделе будет опубликован в среду из-за отмечавшегося в понедельник Дня президентов. Данные Минэнерго США будут обнародованы в четверг в 19:00 МСК.

"Цены на нефть Brent удерживаются выше $64 за баррель, в фокусе ситуация со срывом добычи в США из-за аномальных холодов. Тем не менее, особо сильного импульса к росту не наблюдается. Мы считаем текущую ситуацию краткосрочной и ожидаем восстановления добычи по мере нормализации погодных условий - уже к началу марта. Также опасаемся, что высокие цены на нефть могут спровоцировать ОПЕК+ на большее высвобождение предложения нефти с апреля. Альянс обсудит это 4 марта. Сегодня в фокусе данные от API, завтра - от Минэнерго США", - говорит управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов остались в среду на прежнем уровне, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК немного понизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт", на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 4,23%, 4,38% и 4,65% годовых соответственно. Ставка на срок 3 месяца опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,81% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 3 б.п. - до 4,9% годовых.