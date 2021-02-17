Вероятно повышение интереса к ОФЗ с постоянным доходом - "Открытие Брокер"

Вероятно повышение интереса международных инвесторов к ОФЗ с постоянным доходом, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"На первом аукционе Минфина в среду были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года. Размещённый объём составил 39,254 млрд рублей по номиналу при спросе 72,401 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,11%. Иными словами, рынок затребовал более высокую премию, и Минфин на неё согласился. Однако разрыв между ставкой ЦБ и доходностью ОФЗ продолжает расти. В целом сложившиеся доходности на рынке ОФЗ могут стать интересными для международных инвесторов, когда текущий отскок в долларе и рост доходностей по американским казначейским обязательствам завершатся", - пишет Кочетков в комментарии инвесткомпании.

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