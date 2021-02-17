Дивиденды Сбербанка за 2020г могут составить 16,3-16,5 руб. на акцию - BCS Express

Дивиденды Сбербанка за 2020 год могут составить 16,3-16,5 рублей на акцию, полагают в инвестиционной компании BCS Express.

"Акции Сбербанка пользуются спросом на торгах в среду. Во вторник его глава Герман Греф подтвердил намерения выплатить дивиденды за 2020 год из расчета 50% от чистой прибыли по МСФО. В начале декабря прошлого года Греф сообщил, что Сбербанк по итогам 2020 года может заработать более 700 млрд рублей. Таким образом, размер дивидендов может составить 16,3-16,5 руб. на акцию. Свои финансовые результаты по МСФО Сбербанк планирует представить 4 марта 2021 года", - отмечают в BCS Express.

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