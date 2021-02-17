"Финам" открыл торговую идею: покупать обыкновенные акции Норникеля с целью 30000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Норникеля" с целью 30 000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,5%, стоп-приказ: 25000 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения технического анализа, бумага торгуется вдоль восходящего тренда. При покупке на 18,5% и выставлением стоп заявки на уровне 25 000 руб., риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5", - отмечают аналитики "Финама".

Также эксперты напоминают, что консолидированная выручка "Норникеля" за 2020 составила $15,545 млрд, увеличившись на 15% год к году. Рост выручки реализовался за счет роста биржевых цен на палладий и родий, а также планового наращивания производства на Быстринском ГОКе.

Аналитики "Финама" прогнозируют продолжение роста цен на рынке цветной металлургии ввиду восстановления промышленности во всем мире.

"Снижение чистой прибыли на 39% реализовалось во многом из-за заложенного в цены выделения 2 млрд долл. на покрытие штрафа за разлив топлива. Компания заявила, что "извлекла важный урок из этого инцидента" и кардинально пересмотрела свой подход к управлению экологическими рисками", - указывается в комментарии "Финама".

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