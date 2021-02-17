Справедливая YTM новых 3-летних бондов ТМК составляет 7,10-7,30% - BCS GM

Справедливая доходность к погашению (YTM) нового выпуска 3-летних бондов ТМК серии ТМК-1P-2 находится в диапазоне 7,10-7,30% годовых, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

ТМК в среду, 17 февраля, собирает заявки на 3-летний ТМК-1P-2 объемом RUB 10 млрд. Организаторы размещения установили ориентир по купону в диапазоне 7,15-7,40%, что соответствует доходности к погашению 7,34-7,61%, указывается в комментарии BCS GM.

"Обращающиеся ТМК-5бо (YTW 6,33%) и ТМК-1P-1 (YTM 6,25%) предлагают премию к кривой на уровне 150 б.п., что на 20 б.п. больше, чем сопоставимый по срокам ЧТПЗ-1P-2бо. Учитывая разницу в рейтингах, премия нового выпуска, на наш взгляд, должна быть больше, чем у сопоставимых бумаг ЧТПЗ (Ba3/NR/BB-; Эксперт РА: ruA+) со сроком погашения 3 года. Мы считаем справедливой доходность в диапазоне 7,10-7,30%, что соответствует купону 6,92-7,11%", - пишет аналитик инвесткомпании Юрий Голбан.

ТМК - крупнейший производитель труб в России, входит в тройку глобальных лидеров, отмечается в комментарии эксперта. TMK Steel Holding Limited, контролируемой Дмитрием Пумпянским, принадлежат 95,6% акций ТМК, в свободном обращении находится 4,4%. На фоне снижения экономической активности из-за пандемии и сокращения добычи нефти в связи с соглашением ОПЕК глобальный спрос на трубы снизился в 2020 г. По итогам 9М20 отгрузки труб ТМК сократились на 29% г/г до 2.1 млн т., в том числе на 23% г/г упали поставки бесшовных труб (доля 74%) и на 42% г/г - сварных.

"Продажи ТМК на российском рынке сократились на 17% г/г (доля 94%), а в Европе - на 11% г/г. Мы ожидаем восстановления спроса на трубную продукцию в 2021г, благодаря тому, что нефтяные компании будут увеличивать инвестиционные программы на фоне роста цен на нефть в последние месяцы. Однако сохраняются высокие риски усиления конкуренции, что может оказывать давление на рентабельность", - заключает Голбан.

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