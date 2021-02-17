Рынок акций РФ после негативного старта торгов вновь пытается расти за нефтью, раллирует "Белуга групп"

Москва. 17 февраля. Рынок акций РФ после умеренной просадки на старте торгов из-за ухудшения настроений на внешних фондовых площадках вернулся к попыткам роста на фоне дорожающей нефти (Brent поднялась к $64 за баррель); индекс Мосбиржи протестировал рубеж 3500 пунктов, при этом лидируют акции "РусАла" и ГДР TCS Group, а во "втором эшелоне" раллируют бумаги ПАО "Белуга групп".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3497,49 пункта (+0,1%, максимум дня - 3505,19 пункта), индекс РТС - 1492,01 пункта (-0,2%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 4,8%.

Доллар стоит 73,85 рубля (+0,21 рубля), золото - $1784,6 за тройскую унцию (-0,8%).

Подорожали акции UC Rusal (+4,8%), ГДР TCS Group (+3,8%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%).

Акции "Норникеля" заняли место бумаг "Яндекса" (MOEX: YNDX) в четверке "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам февральской ребалансировки, как и предполагали аналитики. Результаты были объявлены в ночь на 17 февраля по московскому времени. Таким образом, в настоящее время в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 входят "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Норникель" и Сбербанк (MOEX: SBER). В индекс 10/40 с весом 4,69% также вошли GDR TCS Group, включенные ранее в основной индекс MSCI Russia в ходе февральского пересмотра. Изменения вступят в силу 26 февраля 2021 года после закрытия торгов.

Подешевели акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду неоднозначный, рост доходностей по казначейским обязательствам США и японским бондам может спровоцировать уход капитала из "риска". На этом фоне доллар укрепляет свои позиции, а иена немного усиливается против доллара. Нефть дорожает на фоне падения добычи в США из-за суровой погоды в нефтедобывающих штатах, однако промышленные металлы преимущественно торгуются в "минусе".

Поэтому утром от рынка акций РФ можно ожидать попытки подняться выше 3500 пунктов по индексу МосБиржи, но какой-то яркой идеи для этого уже нет. В корпоративном разрезе можно выделить отчетность "НОВАТЭКа" по МСФО, "День инвестора" "Энел Россия" (MOEX: ENRU), объявление "Магнитом" стратегии на 2021 год, а также заседания совета директоров "Норникеля" и "Газпром нефти", отмечает аналитик.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ продолжает ориентироваться на нефть, которая может нести угрозу коррекции. Котировки нефти пока вновь растут, что подогревает покупки российского нефтяного сектора и поддерживает индексы. Ожидаемая статистика по снижению запасов и уровня добычи в США уже заложена в цены и связана с сильными холодами в Северной Америке, хотя краткосрочный "задерг" котировок вверх еще возможен. Однако очевидно, что сокращение добычи нефти в Штатах - явление временное.

Основная угроза для рубля исходит с рынка ОФЗ, где распродажи продолжаются. Индекс гособлигаций МосБиржи безоткатно падает 6 сессий подряд, уйдя в район середины апреля прошлого года. Ясно, что высвобожденные от продажи госбумаг средства будут направлены в валютные активы. Кроме того, рост доходностей ОФЗ вполне может вызвать переток части капитала с рынка акций, прежде всего из дивидендных бумаг, в более надежные гособлигации. Впрочем, это будет способствовать замедлению падения цен и ослаблению давления на рубль. В целом же негативный тренд по ОФЗ свидетельствует о том, что интерес к рублевым активам ослабевает, считает Антонов.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов также отмечает, что нефть выросла на фоне сохранения холодной погоды в США - с начала недели из-за аномальных холодов в Техасе нефтегазовые предприятия региона столкнулись с перебоями в работах. Проблемы наблюдаются как на стороне предложения, так и на стороне спроса, поскольку морозы сопровождаются отключением электроэнергии, закрытием многих предприятий и снижением автомобильного трафика.

Судя по поступающей информации, проблема будет актуальна чуть дольше, чем ожидалось. Ранее звучали предположения, что уже во вторник ситуация начнет приходить в норму, но пока этого не происходит. По оценкам Rystad Energy, падение американской добычи на текущий момент составляет от 0,5 до 1,2 млн баррелей в сутки (б/с). При этом анонимные источники Bloomberg из отрасли рассказывают об еще более существенном падении - до 3,5 млн б/с, что составляет треть от всей американской добычи. Потери в сегменте нефтепереработки оцениваются в 4 млн б/с, что составляет пятую часть от всех мощностей в США.

Краткосрочно поддержка котировкам сохраняется, но на более длительной дистанции влияние погодного фактора в США уйдет, и котировки могут перейти к коррекции с первичным потенциалом снижения в район отметки $60 за баррель.

Источники Reuters в ОПЕК+ сообщают, что члены сделки с большой вероятностью ослабят ограничения добычи в апреле, поскольку рынок выглядит достаточно устойчивым. При этом Саудовская Аравия вряд ли будет продлять свое добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с после окончания марта. Информации о том, будет увеличение саудовской добычи одномоментным или постепенным, пока нет. В целом источники агентства отмечают склонность альянса к осторожным действиям, учитывая сохраняющиеся риски на стороне спроса, отмечает Галактионов.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, ключевые фондовые индексы продолжают торговаться вблизи исторических максимумов. При этом доходности 10-летних казначейских облигаций в США выросли до максимального уровня с прошлого февраля - район выше 1,3% несколько настораживает инвесторов и сглаживает позитивный сантимент, присутствующий в рисковых активах. Из главных поводов для роста по-прежнему остается снижение темпов заболеваемости COVID-19 и ускорение процесса вакцинации населения, а также надежды на принятие масштабного пакета стимулов в США. Стимулы - это один из ключевых поддерживающих рост факторов, хотя насколько оперативно они будут утверждены и в каком объеме, до сих пор не вполне ясно. Сырьевые товары, несмотря на некоторое укрепление доллара, находятся на многолетних максимумах.

В среду будут опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству в США в январе, при этом данные могут оказаться не очень впечатляющими. Накануне индекс деловой активности от ФРБ Нью-Йорка вышел существенно выше ожиданий (12,1 пункта), что сигнализирует об устойчивом восстановлении американской экономики.

От индекса МосБиржи в среду ожидается продолжение попыток преодолеть уровень 3500 пунктов. Из значимых внутренних корпоративных новостей интерес представляет отчетность "НОВАТЭКа", отмечает Антонов.

В США во вторник индексы акций завершили торги разнонаправленной динамикой в пределах 0,1-0,3%, обновил максимум Dow Jones (+0,2%) и снизились S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,3%).

При этом акции энергетического сектора подорожали на фоне скачка цен на газ из-за морозов, которые оставили без электроэнергии миллионы американцев, главным образом в Техасе, пишет MarketWatch.

Инвесторы ожидают принятия новых мер поддержки экономики США. Бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса должен объединить все компоненты плана объемом $1,9 трлн, предложенного президентом страны Джо Байденом, в один законопроект, голосование по которому пройдет в нижней палате Конгресса до конца этого месяца, сообщает издание.

Тем временем прирост новых случаев заражения коронавирусом в США сокращается. На минувшей неделе в стране ежедневного фиксировалось в среднем около 85,9 тыс. новых случаев, что на 41% ниже среднего значения две недели назад.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос до 12,1 пункта (максимум с июля 2020 года), при прогнозах роста до 5,9 пункта с январских 3,5 пункта.

В среду в Азии динамика индексов также была смешанной (японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%, в Китае продолжаются новогодние каникулы - биржи возобновят работу в четверг), снижается Европа (индекс FTSE теряет 0,4%) и ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,3%).

Нефть утром в среду вернулась к росту, цена Brent находится на $0,9 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $63,91 за баррель (+0,9% и +0,1% во вторник), мартовская цена WTI - $60,46 за баррель (+0,7% и +1% накануне).

Стоимость мартовского фьючерса на природный газ на NYMEX во вторник подскочила на 7,5% - до $3,129/MMBtu. Таким образом, контракт на ближайший месяц подорожал до максимума с начала ноября прошлого года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Скачок цен произошел из-за зимнего шторма в США, в результате которого миллионы людей остались без электричества. Как отмечает S&P Global Platts, сильные морозы в некоторых американских штатах, включая Техас, продолжают негативно влиять на добычу сланцевой нефти и нефтепереработку.

Однако, учитывая временный характер перебоев из-за погодных условий и снижение спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий, которое компенсирует сокращение добычи, сокращение поставок больше не способствуют укреплению нефтяных цен.

Нефтяной рынок и без этого испытывает поддержку благодаря прогнозам улучшения спроса на фоне спада пандемии, ожиданиям новых мер поддержки американской экономики и сокращению добычи странами ОПЕК+.

В то же время, аналитики предупреждают, что на фоне роста цен на нефть увеличивается вероятность более быстрого восстановления добычи ОПЕК+, что сократит дефицит поставок, который поддерживает рынок.

Тем временем инвесторы ожидают публикации отчета Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США, который на этой неделе будет опубликован в среду из-за отмечавшегося в понедельник Дня президентов. Данные Минэнерго США будут обнародованы в четверг в 19:00 МСК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Белуга групп" (+23,2%, до 3909 рублей - новый максимум; за последние несколько дней бумаги выросли более чем вдвое), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+20,2%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+8,3%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+3,2% и +8,2% "префы"), En+ (MOEX: ENPG) (+2,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,6%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+1,7%).

В конце декабря прошлого года совладелец, председатель правления компании "Белуга Групп" Александр Мечетин сообщил, что компания планирует уточнить дивидендную политику, при этом минимальная планка выплат снижаться не будет.

Кроме того, Мечетин заявил тогда, что "Белуга Групп" планирует в течение двух лет для увеличения free float продать в рамках SPO квазиказначейский пакет, который составляет более 20% от капитала компании (сейчас free float составляет менее 20%). По его словам, небольшая доля акций в свободном обращении является серьезным ограничителем для роста капитализации ПАО "Белуга Групп".

Подешевели бумаги ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-4,5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-3,6%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 13,48 млрд рублей (из них 2,08 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,01 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,37 млрд рублей - на акции UC Rusal).