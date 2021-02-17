"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Яндекса"

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции "Яндекса" в связи с предполагаемым значительным потенциалом роста интернет-компании, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Яндекс" представил сильные финансовые результаты за 4К20 и весь 2020 год, констатирует эксперт Артем Михайлин. "Компании удалось обойти консенсус и наш прогноз по выручке и EBITDA. Все сегменты холдинга, за исключением e-commerce, продемонстрировали улучшение рентабельности скор. EBITDA в 4К по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Прогноз интернет-компании на 2021 год подразумевает рост выручки на 40-47% г/г, до 305-320 млрд руб. Верхняя граница ориентира находится несколько ниже наших прогнозов, но в начале года менеджмент "Яндекса" традиционно предоставляет консервативные цифры. Рост выручки поискового сегмента может составить в 2021 году 14-16% г/г, а рентабельность без учета IoT ожидается на сопоставимом с прошлым годом уровне", - отмечает аналитик.

"Яндекс" ожидает рост GMV "Яндекс.Маркета" и e-commerce GMV (включает показатель "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавки") в 2,5 раза по итогам текущего года, даже с учетом эффекта высокой базы сравнения. Для ускорения роста планируется значительно нарастить инвестиции в проекты, обращает внимание Михайлин. Объем дополнительных вложений в данные сервисы может составить $400-500 млн. CAPEX, включая затраты на строительство новой штаб-квартиры, ожидается на уровне 11-13% от выручки.

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