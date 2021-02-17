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17 февраля 2021 года 10:29

Рубль снижается к доллару и подрастает к евро на старте торгов вслед за их динамикой на Forex

Москва. 17 февраля. Доллар растет, евро немного слабеет на "Московской бирже" в среду утром, рубль немного меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,75-73,89 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,89 руб./$1 (+24,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,27 руб./EUR1 (-0,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,4 копейки к уровню закрытия вторника, до 80,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 59,8 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 32,59 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро вслед за их движением на глобальном рынке. Доллар возобновил укрепление к основным мировым валютам, в том числе к евро, благодаря позитивным данным американской статистики и ускорению процесса вакцинации в стране.

Президент США Джозеф Байден ранее сообщил, что администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna Inc. (SPB: MRNA), так и от Pfizer Inc. (SPB: PFE) - BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля.

Прирост новых случаев заражения коронавирусом в США сокращается. На минувшей неделе в стране ежедневного фиксировалось в среднем около 85,9 тыс. новых случаев, что на 41% ниже среднего значения две недели назад.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос на 8,6 пункта - значительно больше прогнозов рынка. Значение индикатора составило 12,1 пункта по сравнению с 3,5 пункта в январе, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Это максимальный уровень с июля 2020 года. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали подъем показателя до 5,9 пункта.

Инвесторы продолжают ожидать принятия новых мер поддержки экономики США. Бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса должен объединить все компоненты плана объемом $1,9 трлн, предложенного президентом Байденом, в один законопроект, голосование по которому пройдет в нижней палате Конгресса до конца этого месяца, сообщает издание.

Пакет, поддерживаемый спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, включает прямые выплаты в размере $1400 на человека, увеличение налоговых льгот семьям с детьми, финансирование местных властей, а также продление выплаты надбавок к пособиям по безработице до 29 августа и их увеличение до $400 в неделю на человека.

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают повышаться из-за зимнего шторма в США, в результате которого миллионы людей остались без электричества. Как отмечает S&P Global Platts, сильные морозы в некоторых американских штатах, включая Техас, продолжают негативно влиять на добычу сланцевой нефти и нефтепереработку.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК повысилась на 0,24% - до $63,5 за баррель. По итогам торгов 16 февраля эти контракты обновили 13-месячный максимум, подорожав на 0,1% - до $63,35 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,15% - до $60,14 за баррель. Во вторник контракты подорожали на 1%, до $60,05 за баррель, впервые с января 2020 года превысив отметку $60 за баррель.

Кроме того, нефтяной рынок испытывает поддержку благодаря прогнозам улучшения спроса на фоне спада пандемии, ожиданиям новых мер поддержки американской экономики и сокращению добычи странами ОПЕК+.

Инвесторы ожидают публикации отчета Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США, который на этой неделе будет опубликован в среду из-за отмечавшегося в понедельник Дня президентов. Данные Минэнерго США будут обнародованы в четверг в 19:00 МСК.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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