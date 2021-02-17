Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости, макростатистика и ФРС США:

- "НОВАТЭК" опубликует финансовую отчётность, "Энел Россия" проведет "День инвестора" и представит новую стратегию развития;

- В РФ выйдет еженедельная статистика по инфляции;

- В США ожидаются данные о товарных запасах нефти, обороте розничной торговли, индексе цен производителей, промышленном производстве и заявках на ипотечное кредитование, а Федрезерв выпустит протокол последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке.

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