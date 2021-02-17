Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 3485-3505п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 3485-3505 пунктов в начале торговой сессии в среду, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3485-3505 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3470, 3450 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 3510, 3520 пунктов. После близкого к нейтральному старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Смешанный утренний внешний фон пока не способствует его масштабному направленному движению", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники локальных торгов во второй половине торгов в среду будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на российские фондовые индексы способен оказать выход январской статистики по изменению объема розничных продаж в США (16:30 МСК). Стоит также обратить внимание, по мнению Манжоса, что публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США перенесена на четверг.

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