Рубль, вероятно, удержится около уровня 73,6 руб./$1 в среду утром - ПСБ

Курс рубля, вероятно, удержится около уровня 73,6 руб./$1 в начале торговой сессии в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что в среду перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, указывает Зварич, национальная валюта получит поддержку от рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе $63,5 за баррель. С другой, давление на рубль будет оказывать динамика основных валют развивающихся стран, которые демонстрируют умеренное ослабление.

"На таком фоне в начале сессии ожидаем перехода рубля в консолидацию у достигнутых уровней, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 73,6 руб./$1. В дальнейшем, в случае ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам, давление на валюты EM, включая рубль, усилится, что позволит доллару сделать шаг в район 74 руб./$1. При этом в рамках ближайших сессий диапазон 73-75 руб./$1, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты", - прогнозирует главный аналитик ПСБ.

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