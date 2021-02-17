Утренние прогнозы: внутренних драйверов нет

Единого мнения о движении рынка акций РФ в среду утром у аналитиков нет. При этом эксперты обращают внимание на отсутствие в настоящее время внутренних драйверов для рынка.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вероятно негативное начало торгов на российском рынке акций в среду, рекомендуем инвесторам начинать фиксацию спекулятивной прибыли, особенно по "нефтянке". Импульс наметившегося роста на рынке акций затухает, особых внутренних драйверов для повышения нет".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "В среду от индекса Мосбиржи ожидаем продолжения попыток преодолеть уровень в 3500 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3485-3505 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3470, 3450 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 3510, 3520 пунктов. После близкого к нейтральному старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Смешанный утренний внешний фон пока не способствует его масштабному направленному движению".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 3450-3520 пунктов. Индексы Мосбиржи и РТС достигали психологически значимых отметок в 3500 и 1500 пунктов соответственно и находятся вблизи максимумов с начала текущего года. Импульс для дальнейшего движения вверх или вниз может создать внешний фон, на локальном рынке для этого недостаточно драйверов. Причем наиболее вероятны разворот вниз и коррекция на 5% на горизонте до трех недель".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России неоднозначный, поэтому от рынка акций РФ можно ожидать попытки подняться выше 3500 пунктов по индексу Мосбиржи, но какой-то яркой идеи для этого уже нет".

ИК "Атон": "Отечественный рынок акций начнет торговую сессию в среду на отрицательной территории - снижением на 0,25%".