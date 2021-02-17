Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 17 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник: индикатор Dow Jones вырос до рекордного максимума, в то время как S&P 500 и Nasdaq снизились. При этом акции энергетического сектора подорожали на 2,3% на фоне скачка цен на газ из-за морозов, которые оставили без электроэнергии миллионы американцев, главным образом в Техасе. Прирост новых случаев заражения коронавирусом в США сокращается. На минувшей неделе в стране ежедневного фиксировалось в среднем около 85,9 тыс. новых случаев, что на 41% ниже среднего значения две недели назад.

Инвесторы ожидают принятия новых мер поддержки экономики США. Бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса должен объединить все компоненты плана объемом $1,9 трлн, предложенного президентом страны Джо Байденом, в один законопроект, голосование по которому пройдет в нижней палате Конгресса до конца этого месяца. Пакет, поддерживаемый спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, включает прямые выплаты в размере $1400 на человека, увеличение налоговых льгот семьям с детьми, финансирование местных властей, а также продление выплаты надбавок к пособиям по безработице до 29 августа и их увеличение до $400 в неделю на человека.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются на фоне фиксации прибыли инвесторами после существенного подъема рынков за последнее время. Торговые площадки материкового Китая остаются закрытыми из-за празднования Нового года по лунному календарю (биржи возобновят работу в четверг). Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,53%, несмотря на позитивные новости о начале вакцинации против COVID-19 в стране препаратом Pfizer/BionTech. Южнокорейский индекс Kospi к 8:52 МСК снизился на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,5%. Вместе с тем гонконгский индекс Hang Seng к 8:54 МСК вырос на 0,9%.

В свою очередь цены на нефть в среду меняются слабо и разнонаправленно, испытывая давление из-за укрепления доллара США и технической коррекции на перекупленном рынке. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $63,53 за баррель, что на 0,28% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 16 февраля эти контракты обновили 13-месячный максимум, подорожав на 0,1% - до $63,35 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $60,14 за баррель, что всего на 0,15% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. Во вторник контракты подорожали на 1%, до $60,05 за баррель, впервые с января 2020 года превысив отметку $60 за баррель.

Стоимость мартовского фьючерса на природный газ на NYMEX во вторник подскочила на 7,5% - до $3,129/MMBtu. Таким образом, контракт на ближайший месяц подорожал до максимума с начала ноября прошлого года. Скачок цен произошел из-за зимнего шторма в США, в результате которого миллионы людей остались без электричества. Сильные морозы в некоторых американских штатах, включая Техас, продолжают негативно влиять на добычу сланцевой нефти и нефтепереработку. Однако, учитывая временный характер перебоев из-за погодных условий и снижение спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий, которое компенсирует сокращение добычи, сокращение поставок больше не способствует укреплению нефтяных цен.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,434 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,995 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 февраля снизился на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,09%, опустившись до 721,19 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-16R" (-1%), "МТС-001P-12" (-0,69%) и "Магнит БО-002P-03" (-0,33%), а в лидерах роста - облигации "Транснефть-001Р-13" (+0,69%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,48%) и "Роснефть 002Р-05" (+0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ЛК "Европлан" полностью разместила выпуск облигаций серии 001Р-01 сроком обращения 3,5 года объемом 13 млрд рублей по ставке 7,1% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,29% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 9 февраля. Объем размещения в ходе сбора заявок был сначала увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 11 млрд рублей, а итоговый объем размещения составил 13 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет выплачено в даты окончания 11-14-го купонных периодов. Купоны квартальные. Ожидаемая дюрация - 2,8 года.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона бессрочных бондов на 24 млрд рублей на уровне 7,8% годовых. Ориентир ставки 2-10 купонов - премия 175 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Сбор заявок на выпуск прошел 16 февраля. Длительность 1-го купона составит 295 дней, остальные купоны - полугодовые. Первый колл-опцион по выпуску установлен через 5,3 года, последующие - каждые 5 лет. В случае неисполнения первого колл-опциона дополнительная премия для последующих после наступления данного события десяти купонов составит 50 базисных пунктов, для второго и последующих колл-опционов - 95 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 25 февраля, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов юридических лиц.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) 17 февраля проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 7,15-7,40% годовых, ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,34-7,61% годовых. Техразмещение запланировано на 20 февраля.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 19 февраля проведет сбор заявок на 10-летние бонды серии 001P-18 с офертой почти через 3 года объемом 5 млрд рублей и серии 001P-19 объемом до 10 млрд рублей с офертой через 4 года. Ориентир по доходности - премия 170-180 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение запланировано на первой неделе марта.

Группа "ЛСР" (MOEX: LSRG) установила ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей на уровне - премия не выше 225 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Сбор заявок пройдет в последней декаде февраля. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинальной стоимости гасится в дату выплаты 12-го купона, 40% - в дату выплаты 16-го купона. Купоны квартальные.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 9-10-го купонов облигаций серии 001Р-02 в размере 7,5% годовых. Компания в марте 2017 года разместила облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на 10 лет. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 12,75% годовых. Ставка текущего купона - 8,65% годовых.

Владельцы облигаций серии БО-01 SPV-структуры ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (ОВК) - ООО "ОВК финанс" (ОВКФ) - согласились на внесение изменений в решение о выпуске бондов, исходя из которых купонные выплаты 16-21-го купонов переносятся на июнь 2022 года, а ставка по купонам понизится. Компания должна была выплатить 16-й купон 9 марта 2021 года по ставке 9,55% годовых. Согласно новым условиям, выплаты по квартальным купонам переносятся на 7 июня 2022 года и будут выплачены одновременно. Причем ставка 16-го купона сохранится на прежнем уровне, а ставка 17-21-го купонов составит 75% от ключевой ставки Банка России. Компания уже не первый раз проводит реструктуризацию выпуска. В августе 2019 года владельцы облигаций согласились на продление срока обращения бумаг с 10 сентября 2019 года до 3 сентября 2024 года с погашением четверти номинальной стоимости выпуска 30 сентября 2019 года, таким образом, объем выпуска в обращении на данный момент составляет 11,25 млрд рублей. Ставка 11-30-го купонов была установлена на уровне 9,55% годовых. Выпуск бондов БО-01 номинальным объемом 15 млрд рублей был размещен в сентябре 2014 года (первоначально на 5 лет) по ставке 12,5% годовых.