Dow Jones обновил рекорд

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств АТР в среду снижаются. Цены на нефть эталонных марок в среду меняются слабо и разнонаправленно.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник: индикатор Dow Jones вырос до рекордного максимума, в то время как S&P 500 и Nasdaq снизились.

При этом акции энергетического сектора подорожали на 2,3% на фоне скачка цен на газ из-за морозов, которые оставили без электроэнергии миллионы американцев, главным образом в Техасе, пишет MarketWatch.

Инвесторы ожидают принятия новых мер поддержки экономики США. Бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса должен объединить все компоненты плана объемом $1,9 трлн, предложенного президентом страны Джо Байденом, в один законопроект, голосование по которому пройдет в нижней палате Конгресса до конца этого месяца, сообщает издание.

Пакет, поддерживаемый спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, включает прямые выплаты в размере $1400 на человека, увеличение налоговых льгот семьям с детьми, финансирование местных властей, а также продление выплаты надбавок к пособиям по безработице до 29 августа и их увеличение до $400 в неделю на человека.

Тем временем прирост новых случаев заражения коронавирусом в США сокращается. На минувшей неделе в стране ежедневного фиксировалось в среднем около 85,9 тыс. новых случаев, что на 41% ниже среднего значения две недели назад.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос на 8,6 пункта - значительно больше прогнозов рынка. Значение индикатора составило 12,1 пункта по сравнению с 3,5 пункта в январе, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Это максимальный уровень с июля 2020 года. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали подъем показателя до 5,9 пункта.

Акции AutoNation (SPB: AN) Inc. подорожали на 1,3%. Американская сеть дилерских центров в четвертом квартале 2020 года получила скорректированную прибыль на уровне $2,43 в расчете на акцию, что на $0,42 больше консенсус-прогноза. Компания объявила об увеличении программы обратного выкупа акций на $1 млрд.

Рыночная стоимость Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) увеличилась на 1,2%. Авиакомпания во вторник сообщила, что ее операционная выручка в январе была на 66% ниже по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года при ожидавшемся снижении на 65-70%. Southwest ожидает, что в феврале показатель сократится на 65-70% в годовом выражении, в марте - на 20-30%. Однако авиаперевозчик отметил, что в последнее время наблюдает "улучшение спроса и бронирований со стороны пассажиров-туристов".

Котировки бумаг CVS Health Corp. (SPB: CVS) снизились на 5%, хотя американская сеть аптек, которой также принадлежит страховщик Aetna Inc., отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в четвертом квартале 2020 года.

Стоимость бумаг Palantir Technologies Inc. упала на 12,8%. Американский поставщик решений для работы с большими данными в четвертом квартале получил чистый убыток в размере $0,08 на акцию по сравнению с $0,29 на акцию годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали убыток в $0,03 на акцию. Выручка компании увеличилась до $322 млн с $229,3 млн годом ранее и превысила прогноз аналитиков на уровне $300 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 64,35 пункта (0,2%) и составил 31522,75 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 2,24 пункта (0,06%) - до 3932,59 пункта.

Nasdaq Composite потерял 47,97 пункта (0,34%) и составил 14047,5 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются на фоне фиксации прибыли инвесторами после существенного подъема рынков за последнее время, сообщает MarketWatch.

Торговые площадки материкового Китая остаются закрытыми из-за празднования Нового года по лунному календарю. Биржи возобновят работу в четверг.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 МСК опустился на 0,3%, несмотря на позитивные новости о начале вакцинации против COVID-19 в стране препаратом Pfizer/BionTech.

Экспорт Японии в январе увеличился на 6,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 5,78 трлн иен. Подъем был отмечен по итогам второго месяца подряд после 24 месяцев непрерывного снижения (самого длинного подобного периода с 1979 года). Эксперты в среднем прогнозировали рост на 6,6%, сообщают Trading Economics и FactSet.

Подъем был обусловлен, в первую очередь, повышением спроса на японскую продукцию со стороны Китая. Экспорт из Японии в КНР подскочил на 37,5% в прошлом месяце.

В число лидеров снижения входят акции Japan Steel Works Ltd. (-6%), CyberAgent Inc. (-4,8%) и M3 Inc. (-4%).

Между тем бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group подорожали на 0,4%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,4%, производителя полупроводников Advantest Corp. - на 0,5%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:54 МСК увеличился на 0,9%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже повышается стоимость производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. (+5,2%), нефтепроизводителей China Petroleum & Chemical Corp. (+4,9%) и CNOOC (+4,7%), телекоммуникационных компаний China Mobile Ltd. (+2,8%) и China Unicom (+2,4%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings прибавляют 1,4%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. - 1,1%.

Между тем цена акций производителя электроники Xiaomi Corp. опускается на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:52 МСК снизился на 0,8%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 1,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,5%.

Значительное снижение котировок показали акции золотодобывающих компаний Evolution Mining Ltd. (-10%) и Northern Star Resources Ltd. (-7,6%).

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 3,4% и 3,6% соответственно.

BHP днем ранее сообщила о том, что в первом финансовом полугодии, которое завершилось 31 декабря 2020 года, EBITDA увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигла $14,68 млрд. Чистая прибыль компании сократилась на 20% - до $3,88 млрд (включает убыток от чрезвычайных обстоятельств в размере $2,2 млрд).

Цены на нефть эталонных марок в среду меняются слабо и разнонаправленно, испытывая давление из-за укрепления доллара США и технической коррекции на перекупленном рынке, отмечает S&P Global Platts.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 МСК составляет $63,45 за баррель, что на $0,1 (0,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 16 февраля эти контракты обновили 13-месячный максимум, подорожав на $0,05 (0,1%) - до $63,35 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,04 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. Во вторник контракты подорожали на $0,58 (1%), до $60,05 за баррель, впервые с января 2020 года превысив отметку $60 за баррель.

Стоимость мартовского фьючерса на природный газ на NYMEX во вторник подскочила на 7,5% - до $3,129/MMBtu. Таким образом, контракт на ближайший месяц подорожал до максимума с начала ноября прошлого года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Скачок цен произошел из-за зимнего шторма в США, в результате которого миллионы людей остались без электричества. Как отмечает S&P Global Platts, сильные морозы в некоторых американских штатах, включая Техас, продолжают негативно влиять на добычу сланцевой нефти и нефтепереработку.

Однако, учитывая временный характер перебоев из-за погодных условий и снижение спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий, которое компенсирует сокращение добычи, сокращение поставок больше не способствуют укреплению нефтяных цен.

Нефтяной рынок и без этого испытывает поддержку благодаря прогнозам улучшения спроса на фоне спада пандемии, ожиданиям новых мер поддержки американской экономики и сокращению добычи странами ОПЕК+.

В то же время, аналитики предупреждают, что на фоне роста цен на нефть увеличивается вероятность более быстрого восстановления добычи ОПЕК+, что сократит дефицит поставок, который поддерживает рынок.

"Есть предположения, что группа может немного ослабить сокращение добычи", - считают аналитики ING, которые отмечают, что многое будет зависеть от того, как быстро Саудовская Аравия откажется от добровольного дополнительного снижения добычи.

"Высокие нефтяные цены усиливают вероятность того, что сланцевые производители в США будут наращивать активность. Они могут сделать это достаточно быстро и отнять часть рыночной доли у производителей из ОПЕК+. В связи с этим возможность изменения уровня сокращений ОПЕК+ быстро увеличивается", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хэлли.

Тем временем инвесторы ожидают публикации отчета Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США, который на этой неделе будет опубликован в среду из-за отмечавшегося в понедельник Дня президентов. Данные Минэнерго США будут обнародованы в четверг в 19:00 МСК.