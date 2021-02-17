Вероятно негативное начало торгов на рынке акций РФ в среду - "Алор Брокер"

Вероятно негативное начало торгов на российском рынке акций в среду, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Эксперт рекомендует инвесторам начинать фиксацию спекулятивной прибыли, особенно по "нефтянке".

"Импульс наметившегося роста на рынке акций затухает, а особых внутренних драйверов для повышения нет. Хуже рынка во вторник выглядели две любимые бумаги нерезидентов - Сбербанк и "Норильский Никель". Это негативный факт, дающий основания полагать, что иностранные инвесторы как минимум замедлили покупки российских акций", - отмечает Антонов.

Внешний фон перед открытием отечественных торгов в среду складывается умеренно негативный, констатирует эксперт "Алор Брокер": вечером во вторник снизалась фондовая Америка, завершив торги около нулевой отметки, в среду утром американские фьючерсы не подают желания возобновить рост, в минусе находится большинство промышленных и драгоценных металлов.

Однако основная угроза для российских акций и рубля исходит от нефти, указывает аналитик инвесткомпании: котировки "черного золота" в среду слабо подрастают, но импульс роста здесь также серьезно замедлился.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.