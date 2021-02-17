Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 3450-3520п - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 3450-3520 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Индексы Мосбиржи и РТС достигали психологически значимых отметок в 3500 и 1500 пунктов соответственно и находятся вблизи максимумов с начала текущего года. Импульс для дальнейшего движения вверх или вниз может создать внешний фон, на локальном рынке для этого недостаточно драйверов. Причем наиболее вероятны разворот вниз и коррекция на 5% на горизонте до трех недель", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке Георгий Ващенко.

Эксперт при этом обращает внимание, что в то же время фондовые бенчмарки США еще не достигли психологически важных уровней, поэтому, если на американских площадках продолжится подъем, отечественный рынок обновит максимумы с начала года, в том числе индекс Мосбиржи сможет выйти на исторический пик.

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