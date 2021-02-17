Накопленная перекупленность на рынке нефти требует временной коррекции вниз - BCS Express

Накопленная перекупленность на нефтяном рынке требует формирования временной коррекции вниз, говорится в комментарии BCS Express.

"Импульс роста в ценах на нефть начал затухать. Во вторник фьючерсы на нефть марки Brent остались около $63,3 за баррель, а уже в среду с утра пытаются корректироваться вниз. Сообщение о том, что добыча в США из-за аномальных холодов сократилась на 3,5 млн баррелей в сутки уже не поддерживает рост цены, хотя это фактор в пользу дальнейшего подъема. Ситуация намекает на близость завершения избыточного роста последних недель. Тем более, что спад добычи в США будет временным явлением. Накопленная перекупленность по рынку нефти требует формирования временной коррекции, хотя бы в рамках локального бокового коридора. В качестве ближайших сильных сопротивлений по нефти марки Brent по-прежнему выделяются уровни $64-64,2 и $65,6 за баррель", - пишет эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

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